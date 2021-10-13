Бюджетні установи закуплять газ у "Нафтогазу" по фіксованій ціні за скороченою процедурою

Як зазначили в прес-службі, проведення засідань ТЕБ та НС у регіонах забезпечує юридичний аспект для оперативного підписання договорів. Йдеться про типові договори, які затверджують постачання газу за фіксованим тарифом для бюджетних установ до кінця 2022 року - 13,7 грн за кубометр (з урахуванням транспортування та ПДВ - 16,8 грн).

У Мінрегіоні зазначили, що після укладання договорів одразу може розпочатися обігрів шкіл, дитячих садків, лікарень та інших бюджетних установ, якщо цього потребує температурний режим.

Нагадаємо, 30 вересня між Кабінетом міністрів в особі прем’єр-міністра України, міністра розвитку громад та територій та міністра енергетики, НАК "Нафтогаз України", Офісом президента України, Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України" та Палатою місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання тепла та гарячої води у прийдешньому опалювальному сезоні (2021-2022 рр.).