Бюджетные учреждения задолжали "Ивано-Франковскгаз Сбыту" 4 млн гривен

За неплатежи в Ивано-Франковской области прекращена поставка газа для 9 бюджетных учреждений. Общая задолженность учреждений бюджетной сферы клиентов ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" составляет 4 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

За неуплату за потребленный газ прекращено газоснабжение 9 бюджетным учреждениям, также на бюджетников-должников было подано в суд 10 дел на общую сумму 2,7 млн гривен. По 2 искам уже есть решения о взыскании задолженности. На рассмотрении в судебных инстанциях остается 8 дел.

"Несвоевременная оплата за потребленный энергоресурс наносит значительные материальные убытки нашей компании. За задержку оплат "Ивано-Франковскгаз Сбыт" не в состоянии вовремя и в полном объеме рассчитаться за приобретенный природный газ для потребностей бюджетных учреждений и организаций с владельцем ресурса газа, что также приводит к взысканию штрафных санкций в соответствии с заключенными договорами. Кроме того, это ставит под угрозу стабильное газоснабжение Прикарпатья", - говорит директор ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" Юрий Филиппов.

По словам пресс-службе, организации-должники свою задолженность за газ объясняют недофинансированием или же непропорциональным распределением сметных назначений. Учреждениям-неплательщикам "Ивано-Франковскгаз Сбыт" направляет уведомление о прекращении газоснабжения, ведь согласно действующему законодательству, поставщик имеет право прекратить газоснабжение, в случае проведения потребителем неполных или несвоевременных расчетов, а также подавать материалы в суд и взыскивать задолженность в судебном порядке.

"Крупнейшими должниками являются Главное управление государственной фискальной службы в Ивано-Франковской области - 834,6 тыс. гривен, Главное управление Национальной полиции в Ивано-Франковской области – 703,6 тыс. гривен, Коммунальное некоммерческое предприятие "Коломыйская центральная районная больница" Коломыйской районной рады– 260,6 тыс. гривен, Коршевский сельский совет – 225,7 тыс. гривен. Общий уровень оплаты за газ в бюджетной сфере в Ивано-Франковской области составляет почти 97% от потребленного энергоносителя", - говорится в сообщении.