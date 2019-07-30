Бюджетні установи заборгували "Івано-Франківськгаз Збуту" 4 млн гривень

Через неплатежі в Івано-Франківській області припинено постачання газу для 9 бюджетних установ. Загальна заборгованість установ бюджетної сфери клієнтів ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" становить 4 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Через несплату за спожитий газ припинено газопостачання 9 бюджетним установам, також на бюджетників-боржників було подано до суду 10 справ на загальну суму 2,7 млн гривень. По 2 позовах уже є рішення про стягнення заборгованості. На розгляді в судових інстанціях залишається 8 справ.

"Несвоєчасна оплата за спожитий енергоресурс наносить значні матеріальні збитки нашій компанії. Через затримку оплат "Івано-Франківськгаз Збут" не в змозі вчасно та в повному обсязі розрахуватись за придбаний природний газ для потреб бюджетних установ та організацій з власником ресурсу газу, що також призводить до стягнення штрафних санкцій відповідно до укладених договорів. Окрім того, це ставить під загрозу стабільне газопостачання Прикарпаття", - говорить директор ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут" Юрій Пилипів.

За словами прес-службі, організації-боржники свою заборгованість за газ пояснюють недофінансуванням або ж непропорційним розподілом кошторисних призначень. Установам-неплатникам "Івано-Франківськгаз Збут" надсилає повідомлення про припинення газопостачання, адже відповідно до чинного законодавства, постачальник має право припинити газопостачання, в разі проведення споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків, а також подавати матеріали до суду і стягувати заборгованість в судовому порядку.

"Найбільшими боржниками є Головне управління державної фіскальної служби в Івано-Франківській області - 834,6 тис. гривень, Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області – 703,6 тис. гривень, Комунальне некомерційне підприємство "Коломийська центральна районна лікарня" Коломийської районної ради– 260,6 тис. гривень, Коршівська сільська рада – 225,7 тис. гривень. Загальний рівень оплати за газ в бюджетній сфері у Івано-Франківській області складає майже 97% від спожитого енергоносія", - йдеться у повідомленні.