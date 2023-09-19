Бюджетний комітет підтримав збільшення видатків на оборону на 300 млрд гривень

Як зазначила Підласа, проектом №10038 передбачено, що видатки зростуть на 317 млрд гривень, з яких майже 303 млрд гривень пропонується спрямувати на потреби оборони. Зокрема для:

+195,7 млрд гривень - ЗСУ,

+39,7 млрд гривень - Національної гвардії,

+20,4 млрд гривень - Державної прикордонної служби,

+19 млрд гривень - Національної поліції,

+13,2 млрд гривень - закупівлі та модернізації військової техніки та озброєння ЗСУ,

+4,4 млрд гривень - Мінстратегпрому на виробництво в Україні зброї та боєприпасів,

+4,2 млрд гривень - СБУ,

+2,5 млрд гривень - ГУР МО,

+2,1 млрд гривень - Державній спеціальної служби транспорту Міноборони,

+ 570,2 млн гривень - Держспецзв'язку,

+ 500,7 млн гривень - Службі зовнішньої розвідки,

+ 230,5 млн гривень - Управлінню державної охорони,

+151 млн - винагород курсантам системи МВС.

За її словами, кошти будуть спрямовуватись в кожному відомстві на зарплати, грошові винагороди, військові та спеціальну техніку.

Крім цього, пропонується збільшити видатки на:

+16,5 млрд гривень - допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам,

+5,97 млрд гривень - на "швидке відновлення" (грант Європейського Союзу),

+1,2 млрд гривень - МЗС, зокрема, для дипломатичних установ в країнах Африки та Аравійського півострова, а також для супроводу України в справах проти Росії в Міжнародному суді ООН та Арбітражних трибуналах з морського права,

+552,8 млн гривень - видання шкільних підручників для 5 і 6 класу.

Планується скорочення інших видатків на 11,4 млрд гривень, в основному за рахунок зменшення видатків на обслуговування державного боргу (на 10,7 млрд гривень).

"Щодо джерел покриття, то більшу частину необхідних коштів нам доведеться позичати - майже 299 млрд гривень, з яких близько 208 млрд гривень на внутрішньому ринку, частина коштів надійде від перевиконання неподаткових доходів", - додала Підласа.

Нагадаємо, уряд запропонував Верховній раді збільшити видатки державного бюджету на оборону на 300 млрд гривень.