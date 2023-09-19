Бюджетний комітет підтримав збільшення видатків на оборону на 300 млрд гривень

Комітет Верховної ради підтримав законопроект про збільшення видатків державного бюджету у 2023 році. Урядовий документ пропонується схвалити за основу і в цілому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Роксолану Підласу у Facebook.
Як зазначила Підласа, проектом №10038 передбачено, що видатки зростуть на 317 млрд гривень, з яких майже 303 млрд гривень пропонується спрямувати на потреби оборони. Зокрема для:
За її словами, кошти будуть спрямовуватись в кожному відомстві на зарплати, грошові винагороди, військові та спеціальну техніку.
Крім цього, пропонується збільшити видатки на:
Планується скорочення інших видатків на 11,4 млрд гривень, в основному за рахунок зменшення видатків на обслуговування державного боргу (на 10,7 млрд гривень).
"Щодо джерел покриття, то більшу частину необхідних коштів нам доведеться позичати - майже 299 млрд гривень, з яких близько 208 млрд гривень на внутрішньому ринку, частина коштів надійде від перевиконання неподаткових доходів", - додала Підласа.
Нагадаємо, уряд запропонував Верховній раді збільшити видатки державного бюджету на оборону на 300 млрд гривень.
Нагадаємо, уряд запропонував Верховній раді збільшити видатки державного бюджету 2023 року на оборону на 300 млрд гривень.
Кабмін затвердив проект бюджету на 2024 рік та визначив головним пріоритетом оборону, витрати на яку становитимуть половину бюджету. На оборону та безпеку виділять 1 трильйон 685 млрд гривень.