Бюджетный комитет поддержал увеличение расходов на оборону на 300 млрд гривен

Комитет Верховной рады поддержал законопроект об увеличении расходов государственного бюджета в 2023 году. Правительственный документ предлагается одобрить за основу и в целом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Роксолана Пидласу в Facebook .
Как отметила Пидласа, проектом № 10038 предусмотрено, что расходы возрастут на 317 млрд гривен, из которых почти 303 млрд гривен предлагается направить на нужды обороны. В частности для:
По ее словам, средства будут направляться в каждом ведомстве на зарплаты, денежные вознаграждения, военные и специальную технику.
Кроме этого, предлагается увеличить расходы на:
Планируется сокращение других расходов на 11,4 млрд гривен, в основном за счет уменьшения расходов на обслуживание государственного долга (на 10,7 млрд. гривен).
"Что касается источников покрытия, то большую часть необходимых средств нам придется заимствовать - почти 299 млрд гривен, из которых около 208 млрд гривен на внутреннем рынке, часть средств поступит от перевыполнения неналоговых доходов", - добавила Пидласа.
Напомним, правительство предложило Верховной раде увеличить расходы государственного бюджета 2023 года на оборону на 300 млрд гривен.
Кабмин утвердил проект бюджета на 2024 год и определил главным приоритетом оборону, расходы на которую составят половину бюджета. На оборону и безопасность выделят 1 триллион 685 млрд гривен.