Бюджетный комитет поддержал увеличение расходов на оборону на 300 млрд гривен

Как отметила Пидласа, проектом № 10038 предусмотрено, что расходы возрастут на 317 млрд гривен, из которых почти 303 млрд гривен предлагается направить на нужды обороны. В частности для:

+195,7 млрд гривен - ВСУ,

+39,7 млрд гривен - Национальной гвардии,

+20,4 млрд гривен - Государственной пограничной службы,

+19 млрд гривен - Национальной полиции,

+13,2 млрд гривен - закупки и модернизации военной техники и вооружения ВСУ,

+4,4 млрд гривен - Минстратегпрому на производство в Украине оружия и боеприпасов,

+4,2 млрд гривен - СБУ,

+2,5 млрд гривен - ГУР МО,

+2,1 млрд гривен - Государственной специальной службы транспорта Минобороны,

+ 570,2 млн гривен - Госспецсвязи,

+ 500,7 млн гривен - Службе внешней разведки,

+ 230,5 млн гривен - Управлению государственной охраны,

+151 млн - вознаграждение курсантам системы МВД.

По ее словам, средства будут направляться в каждом ведомстве на зарплаты, денежные вознаграждения, военные и специальную технику.

Кроме этого, предлагается увеличить расходы на:

+16,5 млрд гривен - помощь на проживание внутренне перемещенным лицам,

+5,97 млрд гривен - на "быстрое восстановление" (грант Европейского Союза),

+1,2 млрд гривен - МИД, в частности, для дипломатических учреждений в странах Африки и Аравийского полуострова, а также для сопровождения Украины по делам против России в Международном суде ООН и Арбитражных трибуналах по морскому праву,

+552,8 млн гривен - издание школьных учебников для 5 и 6 класса.

Планируется сокращение других расходов на 11,4 млрд гривен, в основном за счет уменьшения расходов на обслуживание государственного долга (на 10,7 млрд. гривен).

"Что касается источников покрытия, то большую часть необходимых средств нам придется заимствовать - почти 299 млрд гривен, из которых около 208 млрд гривен на внутреннем рынке, часть средств поступит от перевыполнения неналоговых доходов", - добавила Пидласа.