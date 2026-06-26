Бюджетник із флагманською підтримкою: Galaxy A27 5G оновлюватиметься до 2032 року

Технічні характеристики

Головним рушієм Galaxy A27 5G став 4-нанометровий восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3.

Смартфон постачається у конфігурації з 8 ГБ оперативної пам'яті та вбудованим накопичувачем на 128 або 256 ГБ. Користувачі також мають можливість розширити простір для зберігання даних до 2 ТБ за допомогою карт пам'яті формату microSD.

Основні специфікації пристрою містять:

Дисплей: 6,7-дюймова панель Super AMOLED із роздільною здатністю FHD+ та адаптивною частотою оновлення зображень 120 Гц.

Корпус: товщина смартфона становить 7,8 мм, вага - близько 200 грамів. Заявлено базовий захист від пилу та бризок за стандартом IP64.

Акумулятор: батарея ємністю 5000 мАг із підтримкою дротової зарядки потужністю 25 Вт.

Компромісні рішення

Водночас інженери Samsung пішли на певний даунгрейд системи камер у порівнянні з минулим поколінням смартфона.

Попри те, що головний модуль на 50 Мп із оптичною стабілізацією зображення (OIS) та 2-мегапіксельна макролінза залишилися незмінними, роздільна здатність ультраширококутного об'єктива зменшилася з 8 Мп до 5 Мп.

Регрес зачепив і фронтальну камеру: замість 13-мегапіксельного датчика у Galaxy A27 5G встановлено сенсор на 12 Мп.

ПЗ, ціни та доступність

Смартфон працює під керуванням актуальної операційної системи Android 16 із фірмовою графічною оболонкою One UI 8.5 прямо з коробки.

Samsung взяла на себе зобов'язання забезпечити пристрою шість повноцінних оновлень операційної системи (включно з Android 17, 18, 19, 20, 21 та 22) та шість років регулярних патчів безпеки, що гарантує актуальність апарату аж до 2032 року.

Модель виходить на ринок у трьох варіантах забарвлення корпусу: чорному, синьому та світло-рожевому.

Вартість базової версії Galaxy A27 5G із накопичувачем на 128 ГБ становитиме 349 євро, тоді як модифікація із обсягом пам'яті 256 ГБ обійдеться європейським покупцям у 439 євро.