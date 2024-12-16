Бюджетні варіанти і не дуже. Скільки коштує в цьому сезоні покататись на лижах у Карпатах

Буковель

Гірськолижний курорт має 62 траси різних рівнів, загальна їхня протяжність становить 68 км. Найдовший спуск завдовжки понад 2 км. У тому числі є 12 трас для початківців. Високий сезон у Буковелі розпочинається уже 18 грудня.

У новорічний період ціни на житло стартують від 3 382 грн за двомісний номер у 3-зірковому готелі "Bukovel". Вартість проживання у готелях 4-зіркового рівня доходить до 12 280 грн за добу.

Ціни на ski-паси у високий період:

оглядовий підйом – 350 грн

три години – 1 100 грн

один день – 1 800 грн

чотири дні – 6 200 грн

тиждень – 9 500 грн

Також на курорті можна взяти в оренду спорядження. Комплект: лижі, палиці, камуса, шолом, рюкзак, черевики коштує 1 200 грн за день. Вартість послуг інструктора – 200 грн за групове заняття та 500 грн –за індивідуальне заняття.

Ціни у закладах харчування також залишаються доволі високими. В середньому чай коштує від 80 грн, кава від 100 грн, бульйон – 185 грн, котлета фрі – 255 грн, борщ – 300 грн, глінтвейн – 240 грн.

У Буковель зручно добиратись на власному авто та "Укрзалізницею" до Ворохти, Татарова та Івано-Франківська. Ціни на квитки з Києва до Татарова: 212 грн – плацкарт, 307 – купе, 1429 грн – люкс.

Наявність снігового покриву на трасах у Буковелі можна перевірити через веб-камери онлайн.

Підйомник у Буковелі (фото: Getty Images)

Пилипець

Значно дешевше обійдеться відпочинок у Пилипці. У курорті є траси на горі Гимба загальною довжиною більш як 20 км, найдовша із них має 4 км. Також є 4 траси на горі Жид Магура.

Вартість житла стартує від 650 грн за стандартний двомісний номер, найдорожче коштують будиночки зі зрубу – 4 500 грн за добу.

Ціни у сезоні 2024-2025:

разовий крісельний підйомник – 300 грн, пільговий – 200 грн

абонемент на підйомник BikeParkга три години – 500 грн, пільговий – 400 грн

денний абонемент на крісельний підйомник в Пилипці BikePark – 700 грн, пільговий – 500 грн

абонемент на 2 дні BikePark – 1300 грн, пільговий – 900 грн

бугельний підйомник Пилипець – 600 грн за день

прокат лиж в Пилипці – від 100 грн.

До курорту можна добратись власним авто або ж "Укрзалізницею" до Воловця, а звідти уже автобусом чи на таксі. Вартість квитків із Києва 243 грн – плацкарт, 366 грн – купе, 1 188 грн – люкс.

Траси у Пилипці (фото: karpaty.info)

Драгобрат

Драгобрат – найвисокогірніший лижний курорт в Україні, він розташований на 1300 – 1400 м над рівнем моря. Там облаштовано 9 трас, 5 з яких – низької складності. Найбільша траса завдовжки 1,3 км.

Ціни на проживання у двомісному номері стартують від 1 440 грн за добу, найдорожчі номери коштують 3 875 грн зі сніданком.

Ціни на підйомники:

одноразовий крісельний підйом на "Вершина Карпат" 1500 м – 200 грн, бугельний підйом на "Вершина Карпат" 800 м – 100 грн

абонемент на "Вершину Карпат": 60 юнітів – 480 грн, 100 юнітів – 730 грн, 200 юнітів – 1 280 грн, безліміт – 2 380 грн

бугельний "Драгобрат-1" 1000 м: одноразовий – 150 грн, 5 підйомів – 500 грн, 10 підйомів – 800 грн, 50 підйомів – 2 400 грн

В середньому вартість оренди спорядження коштує 150-300 грн за годину. Туристи мають можливість орендувати снігохід за 4 тис. грн за годину.

До Драгобрату можна добратись машиною і залишити її у селищі Ясіня, а вже звідти замовити таксі-позашляховик, оскільки не кожне авто пройде по заметах у горах. Також можна добратись до Ясіні "Укразалізницею". Вартість квитків із Києва: 223 грн – плацкарт, 327 грн – купе, 1 546 грн – люкс.

Перевірити засніженість у Драгобраті можна через веб-камери у режимі реального часу.

У Драгобраті 9 трас різної складності (фото: Dragobrat.biz)

Славсько

У цьому курорті відпочивальникам пропонують багато гірськолижних трас різної складності. На горі Тростян, висотою 1 235 метрів, є 11 трас, їх загальна довжина складає 22 км. Ще три траси є на горі Погар та дві на горі Кремінь. А також за 8 км від Славсько на горі Менчул є ще 4 траси.

Найдешевше проживання обійдеться у стандартному двомісному номері, ціни на таке житло стартують від 540 грн. Найдорожче коштують вілли й будиночки із кількома спальнями – такі здають за 10 тис. – 13,5 тис. грн.

Ціни на підйомники різняться, залежно від гори. В середньому одноразовий витяг коштує від 50 грн, крісельна дорога від 210 грн, денний абонемент 450 грн/530 грн (у будні та на свята). Прокат спорядження – від 100 грн в день.

Добратись у курорт можна на авто або "Укрзалізницею". Вартість квитків із Києва: 347 грн – купе, 1 685 грн – люкс, інтерсіті: 758 грн – І клас та 520 грн – ІІ клас.

У Славську багато трас різної складності (фото: karpatium.com.ua)

Яблуниця

У Яблуниці 6 гірськолижних трас, загальною протяжністю 4 км, перепад висоти на них 280 метрів. Цей курорт підійде для лижників-початківців, оскільки траси на ньому прості й добре підходять для навчання.

Ціни на житло стартують від 500 грн за двомісний номер на добу, найдорожче коштують будиночки на на дві-чотири спальні – 9 тис. – 11,7 тис. грн за добу.

Спорядження здають в оренду за день 200 грн, сноуборд – 220 грн, сани – 100 грн. Вартість послуг інструктора від 250 грн за годину. Цін на цей сезон на витяги поки у відкритому доступі нема, торік одноразовий підйом коштував від 50 грн, денний абонемент від 350 грн.

До Яблуниці зручно добритись із сусідніх залізничних станцій, що у Ворохті та Ясіні. Також у курорт можна доїхати на авто. Квитки з Києва до Ворохти: 223 грн – плацкарт, 327 грн – купе, 1 546 грн – люкс.

Додамо, що Яблуниця розташована всього за 13 км від Буковеля, тож відпочивальники можуть випробувати траси і на сусідньому курорті.

Траси у Яблуниці підійдуть для початківців (фото: karpatium.com.ua)