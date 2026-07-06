Бюджетні смартфони можуть зовсім зникнути: винен бум ШІ

Криза на ринку чипів почалася не сьогодні: починаючи з 2022 року, фіксується стрімке подорожчання DRAM, яке у пікові моменти досягало 700%.

Ситуацію ускладнює надто висока концентрація виробництва, оскільки близько 90% усього світового ринку контролюють лише три гіганти: Samsung, SK hynix та Micron.

Навіть колективні судові позови проти цих компаній не здатні зупинити зростання вартості напівпровідників.

Згідно зі звітом аналітичного ресурсу MyDrivers, до кінця 2026 року більш ніж половина світових потужностей з виробництва пам'яті буде задіяна виключно в індустрії хмарних обчислень та ШІ.

Які наслідки?

Зникнення класу пристроїв. Смартфони вартістю близько 220 доларів можуть повністю зникнути з роздрібної торгівлі до 2027 року.

Зміна структури собівартості. Через дефіцит витрати на закупівлю лише модулів пам'яті та накопичувачів становитимуть до 60% від загальної вартості смартфона.

Рекордне падіння продажів. Дослідницька компанія IDC прогнозує, що загальні обсяги відвантажень смартфонів впадуть до найнижчого рівня з 2013 року. Аналогічне стрімке падіння очікує і на ринок ПК.

Геополітичні чинники та позиція виробників

Спроби брендів знайти альтернативні джерела постачання наштовхуються на серйозні обмеження.

Певне полегшення ринку могли б надати китайські фабрики CXMT та YMTC, які без проблем забезпечують внутрішні замовлення для Huawei, Xiaomi чи OPPO.

Проте для глобальних компаній співпраця з ними заблокована жорсткими нормативними правилами.

Стратегія великих гравців

Зараз Apple веде активні лобістські переговори з адміністрацією Дональда Трампа, намагаючись знайти вихід із кризи постачання.

Проте за оцінками профільного аналітика Мін-Чі Куо, навіть потенційне залучення китайських виробників на кшталт CXMT до ланцюжків Apple лише знизить фізичні ризики недоотримання чіпів (DDR чи LPDDR), але жодним чином не зменшить їхню фінальну вартість для споживача.

В актуальних умовах головним завданням для брендів стає сам факт фізичного бронювання бодай якихось обсягів пам'яті на заводах, а не переговори про знижки.

Представники компанії Lenovo вже закликали користувачів звикати до чинної цінової політики, наголошуючи, що ера наддешевої та водночас функціональної електроніки завершується.