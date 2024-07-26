Бюджетна підтримка від США. Посол розповіла, коли Україна отримає всі обіцяні кошти

"60 мільярдів доларів було виділено (йдеться про пакет допомоги від США, ухвалений цієї весни, - ред.), з них 7,9 млрд - це пряма бюджетна допомога. Найближчим часом ми побачимо велику частину, майже половину, яка буде перерахована до бюджету України", - пояснила посол.

Вона заявила, що решту Україна очікує отримати до кінця жовтня, тобто до кінця фіскального року.

"Тобто до кінця жовтня всі кошти бюджетної допомоги будуть отримані та використані Україною", - підкреслила вона.