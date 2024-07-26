RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бюджетная поддержка США. Посол рассказала, когда Украина получит все обещанные средства

Фото: посол Украины в США Оксана Маркарова (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Осенью Украина получит все средства, которые были выделены Соединенными Штатами Америки весной этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в США Оксаны Маркаровой во время телемарафона.

"60 миллиардов долларов было выделено (речь идет о пакете помощи от США, принятом этой весной, - ред.), из них 7,9 млрд - это прямая бюджетная помощь. В ближайшее время мы увидим большую часть, почти половину, которая будет перечислена в бюджет Украины", - объяснила посол.

Она заявила, что остальную Украину ожидает получить до конца октября, то есть до конца фискального года.

"То есть до конца октября все средства бюджетной помощи будут получены и использованы Украиной", - подчеркнула она.

Напомним, что 24 апреля этого года президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий выделение средств на помощь Украине.

Ранее мы сообщали, какую помощь за время полномасштабной войны Украина получала от США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВойна России против Украины