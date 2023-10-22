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В бюджеті Німеччини не вистачає понад 5 млрд євро на підтримку України, - Bild

Німеччина, Неділя 22 жовтня 2023 23:55
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В бюджеті Німеччини не вистачає понад 5 млрд євро на підтримку України, - Bild Фото: в бюджеті Німеччини не вистачає понад 5 млрд євро для України (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Міноборони Німеччини б'є на сполох, оскільки міністр фінансів Крістіан Лінднер в проєкті бюджету на 2024 рік заклав надто мало грошей для допомоги Україні, бракує понад 5 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Стверджується, що в проєкті бюджету зазначено лише 120 млн євро для України, хоча міністерство оборони Німеччини очікує, що наступного року Києву знадобляться 5,22 млрд. У Бундесвері розповіли, на що має бути виділено більше грошей:

  • 880 млн на ППО;
  • 675 млн на бойові броньовані машини;
  • 390 млн на навчання;
  • 935 млн на засоби захисту;
  • 2,34 млрд на ремонт, запчастини й логістику.

Також у бюджет не включено 525 млн євро на заміну Бундесверу вже переданої техніки. Видання зазначає, що остаточно бюджет затвердять у середині листопада, до того часу йтимуть переговори.

"Ми маємо стримати своє слово. Не повинно бути так, що в нас вичерпаються фінансові можливості, коли справа дійде до допомоги Україні наступного року", - заявив відповідальний за оборонний бюджет у комітеті Андреас Шварц.

Він додав, що міністр фінансів зобовʼязаний надати додаткові млрд на допомогу Києву, адже Україна має мати можливість покластися на обіцянки Німеччини.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина є однією з лідерів серед країн, які надають нашим військам допомогу. Зокрема, Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

У пакеті допомоги від 17 серпня Німеччини передала Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T. А нещодавно стало відомо, що Україна отримає від Берліна танки для розмінування Wisent 1 та 20 бойових машин піхоти Marder.

Також наприкінці жовтня Берлін виділив 200 млн євро фінансової допомоги на відновлення України.

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