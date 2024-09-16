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У бюджеті-2025 передбачили обов'язковий платіж для ФОПів

Фото: ФОПи будуть зобов’язані платити ЄСВ у 2025 році на 21 тисячу гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Фізичні особи - підприємці будуть знову зобов'язані платити єдиний соціальний внесок у 2025 році. З початку війни у лютому 2022 році цей платіж був необов’язковим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до проєкту бюджету на 2025 рік (проєкт № 12000).

Як зазначається в пояснювальній записці, на виконання положень Бюджетної декларації на 2025-2027 роки щодо додаткового наповнення дохідної частини бюджетів фондів соціального та пенсійного забезпечення передбачено:

  • "відновлення сплати єдиного соціального внеску фізичним особам - підприємцям, зокрема, які обрали спрощену систему оподаткування, особам, які, провадять незалежну професійну діяльність та членам фермерського господарства".

Нагадаємо, розмір мінімальної ставки ЄСВ становить 22% від мінімальної зарплати. Мінімалка становить 8000 гривень і наступного року не зміниться. Місячний платіж для ФОПів складе 1760 грн за місяць. За рік потрібно буде заплатити 21 120 гривень.

Сплата ЄСВ необхідна для нарахування пенсії. В Україні з лютого 2022 року сплата ЄСВ для ФОПів є необов’язковою, але у разі несплати страховий стаж не нараховується, що впливає на розмір майбутньої пенсії.

 

Крім того, з 1 жовтня 2024 року в разі ухвалення Верховною Радою закону про підвищення податків, ФОПи першої, другої та четвертої груп платитимуть військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати. ФОПи третьої групи платитимуть 1% з обороту.

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