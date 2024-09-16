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В бюджете-2025 предусмотрели обязательный платеж для физлиц-предпринимателей

Фото: ФЛПы будут обязаны платить ЕСВ в 2025 году 21 тысячу гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Физические лица – предприниматели будут снова обязаны платить единый социальный взнос в 2025 году. С начала войны в феврале 2022 года этот платеж был необязательным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2025 год (проект №12000).

Как отмечается в пояснительной записке, во исполнение положений Бюджетной декларации на 2025-2027 годы относительно дополнительного наполнения доходной части бюджетов фондов социального и пенсионного обеспечения предусмотрено:

  • "восстановление уплаты единого социального взноса физическим лицам - предпринимателям, в частности, избравшим упрощенную систему налогообложения, лицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность и членам фермерского хозяйства".

Напомним, размер минимальной ставки ЕСВ составляет 22% от минимальной зарплаты. Минималка составляет 8000 гривен и в следующем году не изменится. Месячный платеж для ФЛП составит 1760 грн в месяц. За год нужно будет заплатить 21120 гривен.

Уплата ЕСВ необходима для начисления пенсии. В Украине с февраля 2022 года уплата ЕСВ для ФЛП необязательна, но в случае неуплаты страховой стаж не начисляется, что влияет на размер будущей пенсии.

 

Кроме того, с 1 октября 2024 г. в случае принятия Верховной Радой закона о повышении налогов, ФЛПы первой, второй и четвертой групп будут платить военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты. ФЛПы третьей группы будут платить 1% с оборота.

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