В бюджете-2025 предусмотрели обязательный платеж для физлиц-предпринимателей

Как отмечается в пояснительной записке, во исполнение положений Бюджетной декларации на 2025-2027 годы относительно дополнительного наполнения доходной части бюджетов фондов социального и пенсионного обеспечения предусмотрено:

"восстановление уплаты единого социального взноса физическим лицам - предпринимателям, в частности, избравшим упрощенную систему налогообложения, лицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность и членам фермерского хозяйства".

Напомним, размер минимальной ставки ЕСВ составляет 22% от минимальной зарплаты. Минималка составляет 8000 гривен и в следующем году не изменится. Месячный платеж для ФЛП составит 1760 грн в месяц. За год нужно будет заплатить 21120 гривен.

Уплата ЕСВ необходима для начисления пенсии. В Украине с февраля 2022 года уплата ЕСВ для ФЛП необязательна, но в случае неуплаты страховой стаж не начисляется, что влияет на размер будущей пенсии.