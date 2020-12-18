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В бюджете на медицину заложена самая большая сумма за время независимости, - Зеленский

Киев, Пятница 18 декабря 2020 22:02
В бюджете на медицину заложена самая большая сумма за время независимости, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В бюджет на 2021 год на украинскую медицину предусмотрено 160 миллиардов гривен. И это крупнейшая сумма за все время независимости Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем влоге.

Он отметил, что также предусмотрено увеличение зарплат для медиков на 30%. И подчеркнул, что власть стремится еще больше увеличить зарплаты для врачей, понимая, что этого не достаточно.

"В бюджете заложено почти 160 миллиардов гривен на медицину. Самая большая сумма за период независимости", - сказал Зеленский.

Отметим, что в среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал значительное увеличение финансирования медицины в стране. Он заявил, что за два года оно вырастет на 60%.

Напомним, Верховная рада одобрила закон о государственном бюджете №4000 во втором чтении и в целом. За документ проголосовали 289 нардепов.

Подробнее о госбюджете на 2021 год читайте в материале РБК-Украина "Бюджетные игры. Как Кабмин и Рада делят госказну на 2021 год".

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