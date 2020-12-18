ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У бюджеті на медицину закладена найбільша сума за час незалежності, - Зеленський

Київ, П'ятниця 18 грудня 2020 22:02
У бюджеті на медицину закладена найбільша сума за час незалежності, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

В бюджет на 2021 рік на українську медицину передбачено 160 мільярдів гривень. І це найбільша сума за весь час незалежності України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму влозі.

Він зазначив, що також передбачено збільшення зарплат для медиків на 30%. І підкреслив, що влада прагне ще більше збільшити зарплати для лікарів, розуміючи, що цього не достатньо.

"В бюджеті закладено майже 160 мільярдів гривень на медицину. Найбільша сума за період незалежності", - сказав Зеленський.

Відзначимо, що в середу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував значне збільшення фінансування медицини в країні. Він заявив, що за два роки вона зросте на 60%.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила закон про державний бюджет №4000 у другому читанні і в цілому. За документ проголосували 289 нардепів.

Детальніше про держбюджет на 2021 рік читайте у матеріалі РБК-Україна "Бюджетні гри. Як Кабмін і Рада ділять держскарбницю на 2021 рік".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Володимир Зеленський

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся