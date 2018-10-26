Бюджет Южной Кореи потерял 1,7 млрд долларов из-за перепроизводства риса

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За последние три года в стране производилось больше риса, чем необходимо

Комитет по сельскому и лесному хозяйству, продовольствию, рыболовству и животноводству парламента Южной Кореи провел аудит соответствующего министерства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Hangugnong Eomin Shinmun.

Сообщается, что за последние три года в стране производилось больше риса, чем необходимо. Общий объем перепроизводства составил 1 млн т, рис пришлось использовать в качестве корма для скота. Бюджет страны понес убытки в размере 1,9 трлн вон (около 1,7 млрд долларов).

Как сообщается, в Южной Корее ежегодно на возделывание и хранение риса тратится около 5,6 трлн вон (около 4,9 млрд долларов) из бюджета, это 39% всех бюджетных трат на сельское хозяйство.

Представитель парламентского комитета предложил снизить расходы бюджета на производство риса.

В правительстве страны выделяют субсидии на производство и хранение этой культуры. А объем его потребления в стране падает: в 2014 году он достиг рекордно низкой отметки в 65,1 кг на человека в год. Уровень потребления изделий из пшеницы, напротив, возрастает.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении с 24 сентября 2018 10-процентных пошлин на импортируемые из Китая товары на сумму в 200 млрд долларов. Новые пошлины касаются импорта более чем 5 тыс. наименований товаров, среди которых текстиль, рис, бумага и прочее, но также было сделано исключение для некоторых категорий товаров.