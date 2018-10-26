Бюджет Південної Кореї втратив 1,7 млрд доларів через перевиробництво рису

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За останні три роки в країні вироблялося більше рису, ніж необхідно

Комітет з сільського і лісового господарства, продовольства, рибальства та тваринництву парламенту Південної Кореї провів аудит відповідного міністерства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Hangugnong Eomin Shinmun.

Повідомляється, що за останні три роки в країні вироблялося більше рису, ніж необхідно. Загальний обсяг перевиробництва склав 1 млн т, рис довелося використовувати як корми для худоби. Бюджет країни зазнав збитків у розмірі 1,9 трлн вон (близько 1,7 млрд доларів).

Як повідомляється, в Південній Кореї щорічно на вирощування і зберігання рису витрачається близько 5,6 трлн вон (близько 4,9 млрд доларів) з бюджету, це 39% всіх бюджетних витрат на сільське господарство.

Представник парламентського комітету запропонував знизити витрати бюджету на виробництво рису.

В уряді країни виділяють субсидії на виробництво та зберігання цієї культури. А обсяг його споживання в країні падає: в 2014 році він досяг рекордно низької позначки 65,1 кг на людину в рік. Рівень споживання виробів з пшениці, навпаки, зростає.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп оголосив про введення з 24 вересня 2018 10-процентного мита на імпортовані з Китаю товари на суму у 200 млрд доларів. Нові мита стосуються імпорту більш ніж 5 тис. найменувань товарів, серед яких текстиль, рис, папір та інше, але також було зроблено виключення для деяких категорій товарів.