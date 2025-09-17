ua en ru
Ср, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Бюджет теряет 900 долларов валютной выручки на каждой тонне экспортируемого металлолома, - "Метинвест"

Украина, Среда 17 сентября 2025 13:05
UA EN RU
Бюджет теряет 900 долларов валютной выручки на каждой тонне экспортируемого металлолома, - "Метинвест" Фото: операционный директор компании "Метинвест" Александр Мироненко (metinvestholding.com)
Автор: Александр Мороз

Бесконтрольный экспорт лома превратился в настоящую проблему для украинской экономики, ведь если в начале войны объемы экспорта составляли 4 тысячи тонн в месяц, то сейчас они выросли до 50 тысяч.

Как пишет РБК-Украина, об этом рассказал операционный директор компании "Метинвест" Александр Мироненко на Форуме промышленников от Forbes Ukraine.

По его словам, с каждой тонной вывезенного лома Украина теряет около 800-900 долларов валютной выручки.

"Эти средства могли бы оставаться в экономике страны, если бы лом перерабатывался на украинских предприятиях и шел на внутренний рынок или экспортировался уже как готовая продукция, создавая новые возможности для развития национального производителя", - отметил Мироненко.

Дефицит металлолома в Украине

Как известно, сейчас украинским металлургам не хватает минимум 300 тыс. тонн лома. При этом объем экспорта только растет: в 2024 году объем составил около 500 тыс. тонн.

Из-за бесконтрольного вывоза, который иногда происходит по "серым" схемам, бюджет Украины уже потерял 3 млрд гривен.

Напомним, сейчас Еврокомиссия рассматривает ограничения на вывоз лома из ЕС, потому что это стратегическое сырье в рамках "зеленого курса".

Читайте РБК-Украина в Google News
Металлургпром
Новости
РФ ударила по подстанциям "Укрзализныци": что с маршрутами и движением поездов
РФ ударила по подстанциям "Укрзализныци": что с маршрутами и движением поездов
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре