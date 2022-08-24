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В бюджет поступили 3 млрд долларов от США, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В государственный бюджет Украины поступили 3 млрд долларов гранта от США. Это первый транш из запланированных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Денис Шмыгаля в Telegram.

"Сегодня в госбюджет через механизм Мирового банка поступили еще 3 млрд долларов безвозвратной грантовой помощи от Соединенных Штатов", - отметил он.

Это первый транш из 4,5 млрд долларов, которые получила Украина для прямой бюджетной поддержки.

Напомним, что сегодня министр финансов Сергей Марченко анонсировал финансовую помощь для Украины от США.

Также в День независимости Джо Байден объявил о рекордном пакете военной помощи для Украины в размере почти 3 млрд долларов.

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Соединенные Штаты АмерикиГосбюджетУкраинаДенис Шмыгаль