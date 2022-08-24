До бюджету надійшли 3 млрд доларів від США, - Шмигаль
До державного бюджету України надійшли 3 млрд доларів гранту від США. Це перший транш із запланованих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Денис Шмигаля в Telegram.
"Сьогодні до держбюджету через механізм Світового банку надійшли ще 3 млрд доларів безповоротної грантової допомоги від Сполучених Штатів", - зазначив він.
Це перший транш з 4,5 млрд доларів, які отримала Україна для прямої бюджетної підтримки.
Нагадаємо, що сьогодні міністр фінансів Сергій Марченко анонсував фінансову підтримку для України від США.
Також в День незалежності Джо Байден оголосив про рекордний пакет військової допомоги для України у розмірі майже 3 млрд доларів.
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