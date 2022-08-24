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До бюджету надійшли 3 млрд доларів від США, - Шмигаль

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Київ, Середа 24 серпня 2022 17:48
До бюджету надійшли 3 млрд доларів від США, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

До державного бюджету України надійшли 3 млрд доларів гранту від США. Це перший транш із запланованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Денис Шмигаля в Telegram.

"Сьогодні до держбюджету через механізм Світового банку надійшли ще 3 млрд доларів безповоротної грантової допомоги від Сполучених Штатів", - зазначив він.

Це перший транш з 4,5 млрд доларів, які отримала Україна для прямої бюджетної підтримки.

Нагадаємо, що сьогодні міністр фінансів Сергій Марченко анонсував фінансову підтримку для України від США.

Також в День незалежності Джо Байден оголосив про рекордний пакет військової допомоги для України у розмірі майже 3 млрд доларів.

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Сполучені Штати Америки Держбюджет Україна Денис Шмигаль
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