До бюджету надійшли 3 млрд доларів від США, - Шмигаль

До державного бюджету України надійшли 3 млрд доларів гранту від США. Це перший транш із запланованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Денис Шмигаля в Telegram .

"Сьогодні до держбюджету через механізм Світового банку надійшли ще 3 млрд доларів безповоротної грантової допомоги від Сполучених Штатів", - зазначив він.

Це перший транш з 4,5 млрд доларів, які отримала Україна для прямої бюджетної підтримки.