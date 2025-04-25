Бюджет отримає 1 млрд грн від видобутку газу на Сахалінському родовищі, - АРМА

Український держбюджет уже в травні поповниться на 1 мільярд гривень завдяки прибутку від видобутку газу на Сахалінському родовищі. Ці кошти надійдуть за договором управління від перерозподілу дивідендів та арештованих корпоративних прав, якими управляє Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови АРМА Олени Думи.

За її словами, Верховний Суд підтвердив законність того, що 90% прибутку від цього активу має отримати держава. У такий спосіб Суд остаточно закрив можливість попереднім власникам впливати на розподіл грошей.

Йдеться про один із найбільших газовидобувних активів - Сахалінське родовище, де після поновлення спецдозволу видобуток було відновлено в серпні 2024 року. Середньодобовий обсяг становив понад 1,5 млн кубометрів газу, і ця цифра зростає.

За словами Думи, щоб забезпечити ці надходження, АРМА разом з управителем - ПАТ "Укрнафта" - провела велику підготовчу роботу: змінила умови договорів, домоглася урядових рішень, подала касаційну скаргу, увійшла в справу третьою стороною та захищала інтереси держави в судах.

"АРМА - це економічна зброя проти ворога. Ми працюємо на фінансову стійкість країни під час війни", - наголосила Олена Дума.