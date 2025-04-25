Бюджет получит 1 млрд грн от добычи газа на Сахалинском месторождении, - АРМА

Украинский госбюджет уже в мае пополнится на 1 миллиард гривен благодаря прибыли от добычи газа на Сахалинском месторождении. Эти средства поступят по договору управления от перераспределения дивидендов и арестованных корпоративных прав, которыми управляет Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы АРМА Елены Думы.

По ее словам, Верховный Суд подтвердил законность того, что 90% прибыли от этого актива должно получить государство. Таким образом Суд окончательно закрыл возможность предыдущим владельцам влиять на распределение денег.

Речь идет об одном из крупнейших газодобывающих активов - Сахалинском месторождении, где после обновления спецразрешения добыча была возобновлена в августе 2024 года. Среднесуточный объем составил более 1,5 млн кубометров газа, и эта цифра растет.

По словам Думы, чтобы обеспечить эти поступления, АРМА вместе с управляющим - ПАО "Укрнафта" - провела большую подготовительную работу: изменила условия договоров, добилась правительственных решений, подала кассационную жалобу, вошла в дело третьей стороной и защищала интересы государства в судах.

"АРМА - это экономическое оружие против врага. Мы работаем на финансовую устойчивость страны во время войны", - подчеркнула Елена Дума.