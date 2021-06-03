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Бюджет недополучает ежегодно 12 млрд грн из-за продажи нелегальных сигарет, - Гетманцев

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Киев, Четверг 03 июня 2021 14:19
Бюджет недополучает ежегодно 12 млрд грн из-за продажи нелегальных сигарет, - Гетманцев Фото: Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Государственный бюджет недополучает ежегодно 12 млрд грн из-за продажи нелегальных сигарет.

Об этом заявил председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"В 2021 году, чтобы мы понимали масштаб этой трагедии, которая происходит, согласно исследованию уважаемой компании Kantar, уровень нелегальной торговли табачными изделиями достиг почти 13%. Такого никогда не было! Это абсолютный исторический антирекорд в Украине. Даже во времена Януковича эти показатели не превышали 10%. А недополученные поступления в государственный бюджет, по оценкам экспертов, составили 12 млрд грн в год. Это шокирующие цифры, это шокирующие антирезультаты. Мне не понятно, почему правоохранительные органы не делают ничего, чтобы побороть это позорное явление", - заявил Гетманцев.

По его словам, нелегальные сигареты свободно реализуются даже в киосках центральной части Киева по цене ниже, чем минимальное налоговое обязательство по оплате акцизного налога с продажи табачной продукции.

"Очень бы хотел спросить у руководителя Государственной фискальной службы, может он не знает, что минимальное налоговое обязательство выше, чем та цена, за которую такая продукция продается", - добавил он.

Народный депутат также отметил, что знает и о нелегальном производстве табачных изделий в стране.

"Желтые Воды работают, другие заводы, которые реализуют табак в черную". Впрочем, это зона ответственности определенных государственных органов, в частности ГФС и МВД", - добавил он.

Напомним, ранее в Kantar Ukraine сообщили, что в Украине в очередной раз рекордно вырос уровень торговли нелегальной табачной продукцией - до 12,8% от всего объема рынка, а потери государственного бюджета от неуплаченных налогов в 2021 году уже оцениваются на уровне 11,8 миллиарда гривен.

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