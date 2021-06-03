ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бюджет недоотримує щорічно 12 млрд грн через продаж нелегальних сигарет, - Гетьманцев

Новость на русском →
Київ, Четвер 03 червня 2021 14:19
Бюджет недоотримує щорічно 12 млрд грн через продаж нелегальних сигарет, - Гетьманцев Фото: Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Державний бюджет недоотримує щорічно 12 млрд грн через продаж нелегальних сигарет.

Про це заявив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"У 2021 році, щоб ми розуміли масштаб цієї трагедії, яка відбувається, згідно з дослідженням шанованої компанії Kantar, рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами досяг майже 13%. Такого ніколи не було! Це абсолютний історичний антирекорд в Україні. Навіть за часів Януковича ці показники не перевищували 10%. А недоотримані надходження до державного бюджету, за оцінками експертів, склали 12 млрд грн на рік. Це шокуючі цифри, це шокуючі антирезультати. Мені не зрозуміло, чому правоохоронні органи не роблять нічого, щоб побороти це ганебне явище", - заявив Гетманцев.

За його словами, нелегальні сигарети вільно реалізуються навіть у кіосках центральної частини Києва за ціною нижчою, ніж мінімальне податкове зобов'язання з оплати акцизного податку з продажу тютюнової продукції.

"Дуже б хотів запитати у керівника Державної фіскальної служби, може він не знає, що мінімальне податкове зобов'язання вище, ніж та ціна, за яку така продукція продається", - додав він.

Народний депутат також зазначив, що знає і про нелегальне виробництво тютюнових виробів в країні.

"Жовті Води працюють, інші заводи, які реалізують тютюн у чорну". Втім, це зона відповідальності певних державних органів, зокрема ДФС та МВС", - додав він.

Нагадаємо, раніше в Kantar Ukraine повідомили, що в Україні в черговий раз рекордно зріс рівень торгівлі нелегальною тютюновою продукцією - до 12,8% від усього обсягу ринку, а втрати державного бюджету від несплачених податків у 2021 році вже оцінюються на рівні 11,8 мільярда гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика сигарети Данило Гетманцев
NEWS
Законопроект про олігархів: основні положення (документ)
Законопроект про олігархів: основні положення (документ)
DAILY
Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях