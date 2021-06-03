Бюджет недоотримує щорічно 12 млрд грн через продаж нелегальних сигарет, - Гетьманцев

Про це заявив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"У 2021 році, щоб ми розуміли масштаб цієї трагедії, яка відбувається, згідно з дослідженням шанованої компанії Kantar, рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами досяг майже 13%. Такого ніколи не було! Це абсолютний історичний антирекорд в Україні. Навіть за часів Януковича ці показники не перевищували 10%. А недоотримані надходження до державного бюджету, за оцінками експертів, склали 12 млрд грн на рік. Це шокуючі цифри, це шокуючі антирезультати. Мені не зрозуміло, чому правоохоронні органи не роблять нічого, щоб побороти це ганебне явище", - заявив Гетманцев.

За його словами, нелегальні сигарети вільно реалізуються навіть у кіосках центральної частини Києва за ціною нижчою, ніж мінімальне податкове зобов'язання з оплати акцизного податку з продажу тютюнової продукції.

"Дуже б хотів запитати у керівника Державної фіскальної служби, може він не знає, що мінімальне податкове зобов'язання вище, ніж та ціна, за яку така продукція продається", - додав він.

Народний депутат також зазначив, що знає і про нелегальне виробництво тютюнових виробів в країні.

"Жовті Води працюють, інші заводи, які реалізують тютюн у чорну". Втім, це зона відповідальності певних державних органів, зокрема ДФС та МВС", - додав він.