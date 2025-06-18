UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Бюджет може втрачати 400 млн щодня. Федоров назвав строки запровадження важливої системи

Фото: віце-прем’єр-міністр Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Україна щодня може втрачати до 400 млн гривень. Причина - затримка запуску системи електронного контролю за обігом тютюнових виробів.

Про строки її впровадження розповів віце-прем’єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час заходу NV "Велика цифрова трансформація. Діалоги про майбутнє", пише РБК-Україна з посиланням на його заяву.

Питання підняв заступник генерального директора з корпоративних зв’язків "Філіп Морріс Україна" Михайло Поляков. За його словами, бізнес очікує впровадження електронних акцизних марок, які дозволять відстежувати сплату податків у режимі реального часу. Однак тестування системи так і не відбулося.

"З березня вже мав бути повноцінний тест, але все ще пробуксовує. Один день простою системи - це 400 млн гривень втрат для бюджету", - заявив Поляков.

У відповідь Михайло Федоров підтвердив, що проєкт справді блокують з різних сторін, а фінансування наразі можливе переважно за підтримки міжнародних донорів. Втім, уряд має чіткий план запуску.

"Ми почнемо генерацію електронних марок з 1 січня. Ще пів року буде дозволено замовляти паперові, а далі - тільки електронні. Ми не хочемо відкладати запуск до 2027 року, а плануємо завершити все вже наступного року", - зазначив міністр.

За його словами, багато гравців тіньового ринку зацікавлені у відтермінуванні системи, оскільки кожен місяць затримки - це десятки мільйонів доларів прибутків для нелегального бізнесу.

Нагадаємо, сфера виробництва та обігу підакцизних товарів в Україні переживає етап масштабних змін, адже з січня 2026 року в Україні має запрацювати система електронної акцизної марки "єАкциз".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Михайло Федоров