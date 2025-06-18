Бюджет може втрачати 400 млн щодня. Федоров назвав строки запровадження важливої системи

Питання підняв заступник генерального директора з корпоративних зв’язків "Філіп Морріс Україна" Михайло Поляков. За його словами, бізнес очікує впровадження електронних акцизних марок, які дозволять відстежувати сплату податків у режимі реального часу. Однак тестування системи так і не відбулося.

"З березня вже мав бути повноцінний тест, але все ще пробуксовує. Один день простою системи - це 400 млн гривень втрат для бюджету", - заявив Поляков.

У відповідь Михайло Федоров підтвердив, що проєкт справді блокують з різних сторін, а фінансування наразі можливе переважно за підтримки міжнародних донорів. Втім, уряд має чіткий план запуску.

"Ми почнемо генерацію електронних марок з 1 січня. Ще пів року буде дозволено замовляти паперові, а далі - тільки електронні. Ми не хочемо відкладати запуск до 2027 року, а плануємо завершити все вже наступного року", - зазначив міністр.

За його словами, багато гравців тіньового ринку зацікавлені у відтермінуванні системи, оскільки кожен місяць затримки - це десятки мільйонів доларів прибутків для нелегального бізнесу.