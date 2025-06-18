Бюджет может терять 400 млн ежедневно. Федоров назвал сроки введения важной системы

Украина ежедневно может терять до 400 млн гривен. Причина - задержка запуска системы электронного контроля за оборотом табачных изделий.
О сроках ее внедрения рассказал вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время мероприятия NV "Большая цифровая трансформация. Диалоги о будущем", пишет РБК-Украина со ссылкой на его заявление.
Вопрос поднял заместитель генерального директора по корпоративным связям "Филип Моррис Украина" Михаил Поляков. По его словам, бизнес ожидает внедрения электронных акцизных марок, которые позволят отслеживать уплату налогов в режиме реального времени. Однако тестирование системы так и не состоялось.
"С марта уже должен был быть полноценный тест, но все еще пробуксовывает. Один день простоя системы - это 400 млн гривен потерь для бюджета", - заявил Поляков.
В ответ Михаил Федоров подтвердил, что проект действительно блокируют с разных сторон, а финансирование пока возможно преимущественно при поддержке международных доноров. Впрочем, правительство имеет четкий план запуска.
"Мы начнем генерацию электронных марок с 1 января. Еще полгода будет разрешено заказывать бумажные, а дальше - только электронные. Мы не хотим откладывать запуск до 2027 года, а планируем завершить все уже в следующем году", - отметил министр.
По его словам, многие игроки теневого рынка заинтересованы в отсрочке системы, поскольку каждый месяц задержки - это десятки миллионов долларов доходов для нелегального бизнеса.
Напомним, сфера производства и оборота подакцизных товаров в Украине переживает этап масштабных изменений, ведь с января 2026 года в Украине должна заработать система электронной акцизной марки"еАкциз".
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