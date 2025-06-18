Бюджет може втрачати 400 млн щодня. Федоров назвав строки запровадження важливої системи
Україна щодня може втрачати до 400 млн гривень. Причина - затримка запуску системи електронного контролю за обігом тютюнових виробів.
Про строки її впровадження розповів віце-прем’єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час заходу NV "Велика цифрова трансформація. Діалоги про майбутнє", пише РБК-Україна з посиланням на його заяву.
Питання підняв заступник генерального директора з корпоративних зв’язків "Філіп Морріс Україна" Михайло Поляков. За його словами, бізнес очікує впровадження електронних акцизних марок, які дозволять відстежувати сплату податків у режимі реального часу. Однак тестування системи так і не відбулося.
"З березня вже мав бути повноцінний тест, але все ще пробуксовує. Один день простою системи - це 400 млн гривень втрат для бюджету", - заявив Поляков.
У відповідь Михайло Федоров підтвердив, що проєкт справді блокують з різних сторін, а фінансування наразі можливе переважно за підтримки міжнародних донорів. Втім, уряд має чіткий план запуску.
"Ми почнемо генерацію електронних марок з 1 січня. Ще пів року буде дозволено замовляти паперові, а далі - тільки електронні. Ми не хочемо відкладати запуск до 2027 року, а плануємо завершити все вже наступного року", - зазначив міністр.
За його словами, багато гравців тіньового ринку зацікавлені у відтермінуванні системи, оскільки кожен місяць затримки - це десятки мільйонів доларів прибутків для нелегального бізнесу.
Нагадаємо, сфера виробництва та обігу підакцизних товарів в Україні переживає етап масштабних змін, адже з січня 2026 року в Україні має запрацювати система електронної акцизної марки "єАкциз".
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