ua en ru
Ср, 18 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Бюджет може втрачати 400 млн щодня. Федоров назвав строки запровадження важливої системи

Україна, Середа 18 червня 2025 17:43
UA EN RU
Бюджет може втрачати 400 млн щодня. Федоров назвав строки запровадження важливої системи Фото: віце-прем’єр-міністр Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Україна щодня може втрачати до 400 млн гривень. Причина - затримка запуску системи електронного контролю за обігом тютюнових виробів.

Про строки її впровадження розповів віце-прем’єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час заходу NV "Велика цифрова трансформація. Діалоги про майбутнє", пише РБК-Україна з посиланням на його заяву.

Питання підняв заступник генерального директора з корпоративних зв’язків "Філіп Морріс Україна" Михайло Поляков. За його словами, бізнес очікує впровадження електронних акцизних марок, які дозволять відстежувати сплату податків у режимі реального часу. Однак тестування системи так і не відбулося.

"З березня вже мав бути повноцінний тест, але все ще пробуксовує. Один день простою системи - це 400 млн гривень втрат для бюджету", - заявив Поляков.

У відповідь Михайло Федоров підтвердив, що проєкт справді блокують з різних сторін, а фінансування наразі можливе переважно за підтримки міжнародних донорів. Втім, уряд має чіткий план запуску.

"Ми почнемо генерацію електронних марок з 1 січня. Ще пів року буде дозволено замовляти паперові, а далі - тільки електронні. Ми не хочемо відкладати запуск до 2027 року, а плануємо завершити все вже наступного року", - зазначив міністр.

За його словами, багато гравців тіньового ринку зацікавлені у відтермінуванні системи, оскільки кожен місяць затримки - це десятки мільйонів доларів прибутків для нелегального бізнесу.

Нагадаємо, сфера виробництва та обігу підакцизних товарів в Україні переживає етап масштабних змін, адже з січня 2026 року в Україні має запрацювати система електронної акцизної марки "єАкциз".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Михайло Федоров
Новини
Трамп сказав, що вчора дав пораду "охочому до посередництва" Путіну
Трамп сказав, що вчора дав пораду "охочому до посередництва" Путіну
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді