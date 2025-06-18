Бюджет может терять 400 млн ежедневно. Федоров назвал сроки введения важной системы

О сроках ее внедрения рассказал вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время мероприятия NV "Большая цифровая трансформация. Диалоги о будущем", пишет РБК-Украина со ссылкой на его заявление .

Вопрос поднял заместитель генерального директора по корпоративным связям "Филип Моррис Украина" Михаил Поляков. По его словам, бизнес ожидает внедрения электронных акцизных марок, которые позволят отслеживать уплату налогов в режиме реального времени. Однако тестирование системы так и не состоялось.

"С марта уже должен был быть полноценный тест, но все еще пробуксовывает. Один день простоя системы - это 400 млн гривен потерь для бюджета", - заявил Поляков.

В ответ Михаил Федоров подтвердил, что проект действительно блокируют с разных сторон, а финансирование пока возможно преимущественно при поддержке международных доноров. Впрочем, правительство имеет четкий план запуска.

"Мы начнем генерацию электронных марок с 1 января. Еще полгода будет разрешено заказывать бумажные, а дальше - только электронные. Мы не хотим откладывать запуск до 2027 года, а планируем завершить все уже в следующем году", - отметил министр.

По его словам, многие игроки теневого рынка заинтересованы в отсрочке системы, поскольку каждый месяц задержки - это десятки миллионов долларов доходов для нелегального бизнеса.