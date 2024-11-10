Бюджет-2025: де уряд пропонує шукати і на що хоче витратити додаткові 50 млрд гривень

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Кабінет міністрів схвалив проект державного бюджету на 2025 рік до другого читання у Верховній Раді. Документ було доопрацьовано урядом після першого читання, яке відбулось 31 жовтня. Тепер Рада має розглянути і ухвалити бюджет в цілому до 20 листопада.

Де шукатимуть додаткові доходи

Планові доходи державного бюджету на 2025 рік (без трансфертів) передбачено в сумі понад 2,32 трлн гривень, у тому числі доходи загального фонду – 2,13 трлн гривень та доходи спеціального фонду – 193,87 млрд гривень. Порівняно з першим читанням проекту держбюджету загальні доходи збільшено на 2,82 млрд гривень, у тому числі доходи загального фонду збільшено на 50,01 млрд гривень, а спеціального фонду – зменшено на 47,19 млрд гривень.

Основними джерелами забезпечення додаткових 50,01 млрд гривень доходів загального фонду бюджету уряд визначив наступні. По-перше, і головне, вирішено відмовитися від фінансування державного дорожнього фонду в сумі 43,21 млрд гривень. Ця ідея, підтримана було парламентом в першому читанні бюджета, отримала скандальний розголос в суспільстві – люди не зрозуміли, як можна витрачати десятки мільярдів на ремонт доріг в той час, як не вистачає грошей на оборону країни. Тож в уряді відмовились від цієї ідеї. Зазначена сума в повному обсязі має бути спрямована в загальний фонд бюджета і використовуватись на потреби оборони.

Щоправда, зовсім без грошей дороги не залишаться. Проектом бюджета передбачено нову бюджетну програму з назвою "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування" з річним фінансуванням 12,6 млрд гривень.

Частково прибрали урядовці і ще одну скандальну норму, ухвалену парламентом в першому читанні проекту бюджета, – про збільшення фінансування прокурорських зарплат на 2,7 млрд грн. До другого читання запропоновано зменшити згадану суму на 1,2 млрд грн.

Ще 6,28 млрд гривень держава розраховує отримати внаслідок уточнення сум очікуваних доходів з низки джерел, закладених в документ ще до першого читання. Зокрема, очікується збільшення доходів з податку на прибуток підприємств на 41,8 млрд гривень та рентної плати за користування надрами на 420 млн гривень. При цьому очікується зменшення надходжень від податку та збору на доходи фізичних осіб на 20,12 млрд гривень та дивідендів на державні частки підприємств на 15,82 млрд гривень.

Уряд шукає додаткові джерела фінансування бюджета в 2025 році (фото: bank.gov.ua)

На що планують витратити гроші

У зв’язку зі збільшенням обсягу доходів загального фонду бюджету збільшено на 1,5 млрд гривень граничний обсяг надання державних гарантій.

Загальна сума видатків державного бюджета запланована в обсязі 3,995 трлн гривень, у тому числі видатки загального фонду – 3,71 трлн гривень та видатки спеціального фонду – 285,27 млрд гривень. Порівняно з першим читанням проекту бюджета загальні видатки збільшено на 2,82 млрд гривень, у тому числі по загальному фонду збільшено на 50 млрд гривень, а по спеціальному фонду зменшено на 47,19 млрд гривень.

Збільшення видатків передбачено, зокрема, на:

розвиток озброєння та військової техніки – на 1,02 млрд гривень;

підвищення розміру оплати праці педагогів, залучених до проведення Національного мультипредметного тесту, – 65,9 млн гривень;

забезпечення діяльності державних загальноосвітніх шкіл у закладах охорони здоров’я – 34,4 млн гривень;

грантову підтримку наукових досліджень Національним фондом досліджень – 143,1 млн гривень;

спеціалізовану медичну допомогу – 50 млн гривень;

відшкодування вартості ліків в рамках програми державних гарантій – 596 млн гривень;

забезпечення надання послуги денного догляду для дітей з інвалідністю – 328,6 млн гривень;

надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам – 1 млрд гривень;

державну підтримку розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції – 1 млрд гривень;

підтримку культурно-мистецьких проектів – 105 млн гривень;

державну допомогу на придбання книг – 100 млн гривень;

стратегічні комунікації та захист національного інформаційного простору – 200 млн гривень;

охорону органів державної влади та посадових осіб – 198,3 млн гривень.

Пріоритет бюджету часів війни – оборонні видатки (фото: Getty Images)

Заплановані загальнодержавні видатки на інвестиційні проекти зросли до другого читання з 25 млрд гривень до понад 36 млрд. Зокрема, держава хоче витратити:

11,8 млрд гривень – на освіту;

8 млрд – на водопостачання;

6 млрд – на соціальний захист;

5,6 млрд – на охорону здоров’я;

4,4 млрд – на транспорт;

502 млн – на державне управління;

70 млн – на проекти у сфері культури, зокрема на будівництво укриттів.

В проекті бюджету на 2025 рік передбачено низку нових бюджетних програм.

Зокрема, на доплати вчителям середніх шкіл передбачено 11,997 млрд гривень.

Підприємствам оборонно-промислового комплексу держава надасть додаткову фінансову підтримку на 500 млн гривень.

300 млн гривень підуть на додаткове навчання медійників.

На фінансування критичної інфраструктури цивільної авіації передбачено 827,9 млн грн.

1 млрд гривень держава планує спрямувати на розвиток регіонів.

На підтримку державної програми "єВідновлення" заплановано виділити 1 млрд гривень. Плюс до цього – 3 млрд гривень на компенсації за знищене житло.

На підтримку українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну в бюджет пропонують закласти 150 млн гривень.

Крім того, на заходи з підтримки та допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та членам родин загиблих планується спрямувати 2,2 млрд гривень, а на діяльність підприємств Міністерства у справах ветеранів – ще 463,9 млн гривень.

Нагадаємо, 13 вересня Кабмін затвердив проект держбюджету на 2025 рік. 31 жовтня парламент схвалив документ у першому читанні.