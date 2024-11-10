Бюджет-2025: где правительство предлагает искать и на что хочет потратить дополнительные 50 млрд гривен

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Кабинет министров одобрил проект государственного бюджета на 2025 год ко второму чтению в Верховной Раде. Документ был доработан правительством после первого чтения, состоявшегося 31 октября. Теперь Рада должна рассмотреть и принять бюджет в целом до 20 ноября.

Где будут искать дополнительные доходы

Плановые доходы государственного бюджета на 2025 год (без трансфертов) предусмотрены в сумме более 2,32 трлн гривен, в том числе доходы общего фонда – 2,13 трлн гривен и доходы специального фонда – 193,87 млрд гривен. По сравнению с первым чтением проекта госбюджета общие доходы увеличены на 2,82 млрд гривен, в том числе доходы общего фонда увеличены на 50,01 млрд гривен, а специального фонда – уменьшены на 47,19 млрд гривен.

Основными источниками обеспечения дополнительных 50,01 млрд гривен доходов общего фонда бюджета правительство определило следующие. Во-первых, и главное, решено отказаться от финансирования государственного дорожного фонда в сумме 43,21 млрд гривен. Эта идея, поддержанная парламентом в первом чтении бюджета, получила скандальную огласку в обществе – люди не поняли, как можно тратить десятки миллиардов на ремонт дорог в то время, как не хватает денег на оборону страны. Так что в правительстве отказались от этой идеи. Указанная сумма в полном объеме должна быть направлена в общий фонд бюджета и использоваться для нужд обороны.

Правда, совсем без денег дороги не останутся. Проектом бюджета предусмотрена новая бюджетная программа под названием "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования" с годовым финансированием 12,6 млрд гривен.

Частично убрали чиновники и еще одну скандальную норму, принятую парламентом в первом чтении проекта бюджета, – об увеличении финансирования прокурорских зарплат на 2,7 млрд грн. Ко второму чтению предложено уменьшить упомянутую сумму на 1,2 млрд грн.

Еще 6,28 млрд гривен государство рассчитывает получить в результате уточнения сумм ожидаемых доходов из ряда источников, заложенных в документ еще к первому чтению. В частности, ожидается увеличение доходов по налогу на прибыль предприятий на 41,8 млрд гривен и рентной платы за пользование недрами на 420 млн гривен. При этом ожидается уменьшение поступлений от налога и сбора на доходы физических лиц на 20,12 млрд гривен и дивидендов на государственные доли предприятий на 15,82 млрд гривен.

Правительство ищет дополнительные источники финансирования бюджета в 2025 году (фото: bank.gov.ua)

На что планируют потратить деньги

В связи с увеличением объема доходов общего фонда бюджета увеличен на 1,5 млрд гривен предельный объем предоставления государственных гарантий.

Общая сумма расходов государственного бюджета запланирована в объеме 3,995 трлн гривен, в том числе расходы общего фонда – 3,71 трлн гривен и расходы специального фонда – 285,27 млрд гривен. По сравнению с первым чтением проекта бюджета общие расходы увеличены на 2,82 млрд гривен, в том числе по общему фонду увеличены на 50 млрд гривен, а по специальному фонду уменьшены на 47,19 млрд гривен.

Увеличение расходов предусмотрено, в частности, на:

развитие вооружения и военной техники – на 1,02 млрд гривен;

повышение размера оплаты труда педагогов, привлеченных к проведению Национального мультипредметного теста – 65,9 млн гривен;

обеспечение деятельности государственных общеобразовательных школ в учреждениях здравоохранения – 34,4 млн гривен;

грантовую поддержку научных исследований Национальным фондом исследований – 143,1 млн гривен;

специализированную медицинскую помощь – 50 млн гривен;

возмещение стоимости лекарств в рамках программы государственных гарантий – 596 млн гривен;

обеспечение предоставления услуги дневного ухода для детей с инвалидностью – 328,6 млн гривен;

предоставление помощи на проживание внутренне перемещенным лицам – 1 млрд гривен;

государственную поддержку развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции – 1 млрд гривен;

поддержку культурно-художественных проектов – 105 млн гривен;

государственную помощь на приобретение книг – 100 млн гривен;

стратегические коммуникации и защиту национального информационного пространства – 200 млн гривен;

охрану органов государственной власти и должностных лиц – 198,3 млн гривен.

Приоритет бюджета времен войны – оборонные расходы (фото: Getty Images)

Планируемые общегосударственные расходы на инвестиционные проекты выросли ко второму чтению с 25 млрд гривен до более 36 млрд. В частности, государство хочет потратить:

11,8 млрд гривен – на образование;

8 млрд – на водоснабжение;

6 млрд – на социальную защиту;

5,6 млрд – на здравоохранение;

4,4 млрд – на транспорт;

502 млн – на государственное управление;

70 млн – на проекты в сфере культуры, в том числе на строительство укрытий.

В проекте бюджета на 2025 год предусмотрен ряд новых бюджетных программ.

В частности, на доплаты учителям средних школ предусмотрено 11,997 млрд гривен.

Предприятиям оборонно-промышленного комплекса государство предоставит дополнительную финансовую поддержку на 500 млн гривен.

300 млн гривен пойдут на дополнительное обучение медийщиков.

На финансирование критической инфраструктуры гражданской авиации предусмотрено 827,9 млн грн.

1 млрд гривен государство планирует направить на развитие регионов.

На поддержку государственной программы "єВідновлення" запланировано выделить 1 млрд гривен. Плюс к этому – 3 млрд гривен на компенсации за уничтоженное жилье.

На поддержку украинцев за рубежом и содействие их возвращению в Украину в бюджет предлагают заложить 150 млн гривен.

Кроме того, на мероприятия по поддержке и помощи ветеранам войны, членам их семей и членам семей погибших планируется направить 2,2 млрд гривен, а на деятельность предприятий Министерства по делам ветеранов – еще 463,9 млн гривен.

Напомним, 13 сентября Кабмин утвердил проект госбюджета на 2025 год. 31 октября парламент одобрил документ в первом чтении.