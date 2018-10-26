В бюджет-2019 заложили 2 млрд гривен на бесплатные медобследования

Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Программу бесплатных медицинских обследований запустят во II полугодии 2019

В проект бюджета-2019 заложили 2 млрд гривен на бесплатные медицинские обследования для украинцев, программу запустят с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост премьер-министра Владимира Гройсмана в Facebook.

Гройсман отметил, что в госбюджет-2019 заложено 2 млрд гривен на бесплатные медицинские обследования для украинцев. После направления от своего врача пациент сможет бесплатно сделать рентген, УЗИ, маммографию, эхокардиографию, сдать анализы и пройти обследование у узкоспециализированных врачей.

"Программу планируем запустить с 1 июля 2019 года", - добавил Гройсман.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что анализы и УЗИ с середины следующего года будут бесплатными.

До этого в конце сентября Гройсман заявлял, что такие исследования, как УЗИ и анализы, станут бесплатными уже с 1 января 2019.

"Единственное условие - на исследование должен направить семейный врач", - добавил премьер.

Кроме того, правительство выделит почти 1 миллиард гривен на развитие экстренной медицины в 2019 году.