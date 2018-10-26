До бюджету-2019 заклали 2 млрд гривень на безкоштовні медобстеження

Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Програму безкоштовних медичних обстежень запустять у II півріччі 2019

До проекту бюджету-2019 заклали 2 млрд гривень на безкоштовні медичні обстеження для українців, програму запустять з 1 липня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у Facebook.

Гройсман зазначив, що держбюджет-2019 закладено 2 млрд гривень на безкоштовні медичні обстеження для українців. Після направлення від лікаря пацієнт зможе безкоштовно зробити рентген, УЗД, мамографію, ехокардіографію, здати аналізи та пройти обстеження у вузькоспеціалізованих лікарів.

"Програму плануємо запустити з 1 липня 2019 року", - додав Гройсман.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що аналізи і УЗД з середини наступного року будуть безкоштовними.

До цього, наприкінці вересня Гройсман заявляв, що такі дослідження, як УЗД і аналізи, стануть безкоштовними вже з 1 січня 2019.

"Єдина умова - на дослідження має направити сімейний лікар", - додав прем'єр.

Крім того, уряд виділить майже 1 мільярд гривень на розвиток екстреної медицини в 2019 році.