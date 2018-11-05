Бюджет-2019: Кабмін пропонує Раді підвищити акциз на сигарети на 9% з липня

Фото: Кабінет міністрів (РБК-Україна, Віталій Носач)

Пропонується встановити нульову ставку акцизу на етиловий спирт для виробництва харчового оцту та парфумерно-косметичної продукції

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді прийняти законопроект №9260 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів", необхідних для прийняття проекту держбюджету на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформацію на сайті парламенту.

Документ був зареєстрований у Раді 5 листопада.

Законопроектом передбачається збільшити з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9 відсотків (прогнозний індекс споживчих цін у 2018 році).

При цьому пропонується встановити нульову ставку акцизного податку на спирт етиловий, який використовується для виробництва харчового оцту, парфумерно-косметичної продукції та продукції технічного призначення.

Так, для забезпечення контролю за цільовим використанням спирту планується встановити перелік вимог до підприємств, які отримують спирт за нульовою ставкою акцизного податку, та передбачити, що такі підприємства мають бути обладнані витратомірами отриманого спирту і витратомірами обсягу виробленої продукції, інформація з яких щоденно передається у контролюючі органи.

Крім того, встановлюється, що норми щодо змін в адмініструванні акцизного податку пального та спирту набувають чинності з 1 липня 2019 року, а відповідальність за порушення зазначених норм - з 1 жовтня 2019 року.

Документом для стимулювання підприємств-забруднювачів до зменшення забруднення навколишнього природного середовища, а також наближення до ставок за викиди парникових газів в країнах ЄС пропонується підвищити з 1 січня 2019 року ставку екологічного податку за викиди двоокису вуглецю (СО2) стаціонарними джерелами з 0,41 грн/тонну до 10 грн/тонну та передбачити поетапне підвищення ставки до рівня 30 грн/тонну у 2023 році (щорічне підвищення на 5 грн/тонну).

Крім того, планується збільшити ставки рентної плати за користування надрами для видобування нафти і конденсату на 2% та для залізної руди - на 0,8%; збільшити ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на 50%.

Також у проекті закону пропонується підвищити контроль за обігом пального. Для цього планується відображати в Системі електронного адміністрування реалізації пального (СЕАРП, - ред.) фактичний рух палива в розрізі місць зберігання (на сьогодні облік здійснюється в розрізі суб’єктів господарювання).

Проектом планується запровадити ліцензування діяльності усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним; а також запровадити контроль за цільовим використанням пального, призначеного для цілей авіаційного транспорту (бензинів авіаційних та палива для реактивних двигунів), встановити відповідальність за використання такого товару не за призначенням (у разі нецільового використання пального застосовувати збільшуючий коефіцієнт 10).

Нагадаємо, 18 жовтня Рада провалила закон про зміни до Податкового кодексу, які передбачали підвищення акцизу на алкоголь і сигарети на 9% з січня 2019 року.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент прийняв за основу і в цілому проект постанови №9000-П про висновки і пропозиції до проекту держбюджету на 2019 рік. Таким чином нардепи підтримали за основу проект держбюджету на 2019 рік.

Крім того, у той же день народні депутати схвалили за основу в першому читанні законопроект №9084 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", проект з другого разу підтримали 244 нардепа.