Бытовой пылесос — особенности выбора

Выбирая пылесос для дома, мы сталкиваемся с большим количеством разнообразных моделей. Они отличаются не только по мощности, но и по типу уборки, фильтрации, внешнему виду. Чтобы выбрать прибор для быстрой и эффективной уборки, придется учесть все эти характеристики и сопоставить их со стоимостью техники. Качественные пылесосы купить несложно.

Классификация пылесосов

Эффективность работы техники зависит от мощности всасывания пылесоса. Средний показатель можно узнать через 5 минут работы прибора. Как правило, он колеблется от 250 до 480 Вт, в то время как потребляемая мощность достигает 2000 Вт. Для гладких полов и ковровых дорожек достаточно 250 Вт, а для длинного ворса и очистки шерсти понадобится агрегат на 350 Вт и выше.

Пылесосы могут быть предназначены для сухой или для влажной уборки. Разновидности агрегатов для сухой уборки:

мешковые;

контейнерные;

с аквафильтром.

Мешковые — самый простой и доступный вариант. В такой технике пыль собирается в бумажном или тканевом мешке, который нужно вовремя освобождать. Некоторые модели оснащены индикатором наполненности мешка. Проследить за наполненностью прозрачного контейнера значительно легче. Кроме того, его можно мыть после использования.

Аквафильтр представляет собой емкость с водой. Пыль и мусор оседают в воде, а остатки сухого сора улавливает дополнительный фильтр. В моющих пылесосах для влажной уборки тоже используется фильтрующее устройство с водой. Как правило, используются две емкости. В одной находится мыльный раствор, который распыляется на поверхность, а во второй скапливается мусор. Такие агрегаты подходят в том числе и для мытья окон.

Виды фильтрации

В оснащении пылесосов используется три типа фильтров:

грубой очистки;

аквафильтр;

тонкой очистки.

Фильтр грубой очистки предохраняет мотор от попадания мусора. Сменный вариант можно чистить и снова использовать, а одноразовый выбрасывают после загрязнения. Считается основным и наименее эффективным. Аквафильтры предназначены для активной борьбы с частицами пыли путем увлажнения. После контакта с водой пыль не может вернуться в помещение, поскольку оседает в емкости. Использование воды положительно влияет на микроклимат.

Фильтры тонкой очистки способны удалить из воздуха аллергены и другие раздражители. Они отличаются очень мелкими порами, которые способны задержать не только пыль. Для тех, кто страдает от астмы или аллергии, этот вариант оптимален.

Самым эффективным механизмом тонкой фильтрации считается НЕРА. Это конструкция с самыми мелкими порами, поэтому она наиболее эффективно задерживает частицы. Такая система может служить столько же, сколько и сам пылесос. Также есть сменные фильтры, которые можно заменить в случае загрязнения. Уборка с помощью пылесоса предполагает определенный уровень шума. Допустимым считается значение до 80 дБ, но наиболее комфортный вариант — до 65 дБ.