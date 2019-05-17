Побутовий пилосос - особливості вибору

Вибираючи пилосос для будинку, ми стикаємося з великою кількістю різноманітних моделей. Вони відрізняються не тільки по потужності, але і по типу збирання, фільтрації, зовнішнім виглядом. Щоб вибрати прилад для швидкого та ефективного прибирання, доведеться врахувати всі ці характеристики і зіставити їх з вартістю техніки. Якісні пилососи купити нескладно.

Класифікація пилососів

Ефективність роботи техніки залежить від потужності всмоктування пилососа. Середній показник можна дізнатися через 5 хвилин роботи приладу. Як правило, він коливається від 250 до 480 Вт, в той час як споживана потужність сягає 2000 Вт. Для гладких підлог і килимових доріжок досить 250 Вт, а для довгого ворсу і очищення вовни знадобиться агрегат на 350 Вт і вище.

Пилососи можуть бути призначені для сухої або для вологого прибирання. Різновиди агрегатів для сухого прибирання:

мішкові;

контейнерні;

з аквафільтром.

Мішкові - найпростіший і доступний варіант. У такій техніці пил збирається в паперовому або тканинному мішку, який потрібно вчасно звільняти. Деякі моделі оснащені індикатором наповненості мішка. Простежити за наповненістю прозорого контейнера значно легше. Крім того, його можна мити після використання.

Аквафильтр являє собою ємність з водою. Пил та сміття осідають у воді, а залишки сухого сміття вловлює додатковий фільтр. У миючих пилососах для вологого прибирання теж використовується фільтруючий пристрій з водою. Як правило, використовуються дві ємності. В одній знаходиться мильний розчин, що розпилюється на поверхню, а в другій накопичується сміття. Такі агрегати підходять в тому числі і для миття вікон.

Види фільтрації

В оснащенні пилососів використовується три типи фільтрів:

грубої очистки;

аквафильтр;

тонкого очищення.

Фільтр грубої очистки оберігає мотор від попадання сміття. Змінний варіант можна чистити і знову використовувати, а одноразовий викидають після забруднення. Вважається основним і найменш ефективним. Аквафільтри призначені для активної боротьби з частинками пилу шляхом зволоження. Після контакту з водою пил не може повернутися в приміщення, оскільки осідає в ємності. Використання води позитивно впливає на мікроклімат.

Фільтри тонкого очищення здатні видалити з повітря алергени та інші подразники. Вони відрізняються дуже дрібними порами, які здатні затримати не тільки пил. Для тих, хто страждає від астми або алергії, цей варіант оптимальний.

Найефективнішим механізмом тонкої фільтрації вважається НЕРА. Це конструкція з найдрібнішими порами, тому вона найбільш ефективно затримує частинки. Така система може служити стільки ж, скільки і сам пилосос. Також є змінні фільтри, які можна замінити в разі забруднення. Прибирання за допомогою пилососа передбачає певний рівень шуму. Допустимим вважається значення до 80 дБ, але найбільш комфортний варіант - до 65 дБ.