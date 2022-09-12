Быстрый успех ВСУ будет иметь серьезные последствия для хода войны, - британская разведка

Российские силы вторжения вынуждены перейти исключительно к обороне. Успех ВСУ на фронте еще больше подорвет доверие российских солдат к высшему военному руководству России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, перед лицом наступления Украины Россия, вероятно, приказала вывести свои войска со всей оккупированной Харьковской области к западу от реки Оскол. В этом секторе остаются изолированные очаги сопротивления, но со среды Украина отвоевала территорию, как минимум вдвое превышающую площадь Большого Лондона (т.е. более 3 тыс. кв. км, - ред.)

По данным британской разведки, на юге, возле Херсона, Россия изо всех сил пытается перебросить достаточные резервы через реку Днепр к линии фронта. Импровизированный плавучий мост, начатый Россией более двух недель назад, остается незавершенным. Украинская дальнобойная артиллерия сейчас, вероятно, так часто бьет по переправам через Днепр, что Россия не может проводить ремонт поврежденных автодорожных мостов.

"Быстрый украинский успех на фронте имеет серьезные последствия для общей операционной схемы России. Большая часть сил в Украине вынуждена отдавать приоритет чрезвычайным оборонительным действиям. Уже ограниченное доверие развернутых войск к высшему военному руководству России, вероятно, еще больше ухудшится", - считают в Минобороны Британии.