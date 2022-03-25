Быстрое принятие Украины в ЕС вызовет разочарование среди стран Западных Балкан, - Рютте

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Вступление в ЕС - это процесс. Не существует ускоренной процедуры вступления. Если бы мы это сделали, мы бы превратили процесс вступления в ЕС в политический процесс, а этого не должно быть", - сказал Рютте.

Он заявил, что предоставление Украине привилегированной роли при вступлении в ЕС вызывает риск, что стабильность на Западных Балканах может оказаться под угрозой

"Риск такого ускорения заключается в том, что стабильность на Западных Балканах может оказаться под угрозой, потому что есть страны, которые также хотят вступления: Северная Македония, Албания. Это очень чувствительно", - добавил Рютте.