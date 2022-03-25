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Швидке прийняття України в ЄС викличе розчарування серед країн Західних Балкан, - Рютте

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Амстердам, П'ятниця 25 березня 2022 10:09
Швидке прийняття України в ЄС викличе розчарування серед країн Західних Балкан, - Рютте Фото: Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Україна активно домагається вступу в ЄС. Однак швидке прийняття України викличе серйозне розчарування серед країн Західних Балкан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Вступ до ЄС - це процес. Не існує прискореної процедури вступу. Якби ми це зробили, ми б перетворили процес вступу в ЄС в політичний процес, а цього не повинно бути", - сказав Рютте.

Він заявив, що надання Україні привілейованої ролі при вступі до ЄС викликає ризик, що стабільність на Західних Балканах може опинитися під загрозою

"Ризик такого прискорення полягає в тому, що стабільність на Західних Балканах може опинитися під загрозою, тому що є країни, які також хочуть вступу: Північна Македонія, Албанія. Це дуже чутливо", - додав Рютте.

Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна звернулася до Європейського союзу щодо приєднання до блоку. Зокрема, за новою спеціальною процедурою.

Разом з тим лідери восьми країн Євросоюзу підтримали негайне надання Україні перспективи вступу.

1 березня Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата в члени ЄС.

Детальніше про перспективи інтеграції читайте в матеріалі "Коли Україна вступить до Євросоюзу: питання і відповіді".

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