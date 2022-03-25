Швидке прийняття України в ЄС викличе розчарування серед країн Західних Балкан, - Рютте

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Вступ до ЄС - це процес. Не існує прискореної процедури вступу. Якби ми це зробили, ми б перетворили процес вступу в ЄС в політичний процес, а цього не повинно бути", - сказав Рютте.

Він заявив, що надання Україні привілейованої ролі при вступі до ЄС викликає ризик, що стабільність на Західних Балканах може опинитися під загрозою

"Ризик такого прискорення полягає в тому, що стабільність на Західних Балканах може опинитися під загрозою, тому що є країни, які також хочуть вступу: Північна Македонія, Албанія. Це дуже чутливо", - додав Рютте.