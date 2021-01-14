Как быстро получить кредит под залог квартиры в Киеве?

Как известно, ликвидность квартир в Киеве как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости является самой высокой в Украине. Это связано с многими факторами: месторасположение в столице, высокий спрос, низкий уровень безработицы, оптимальная конкуренция, независимость от сезона и прочее. Это значит, что собственную квартиру можно использовать в качестве пускового механизма для развития бизнеса или других финансово зависимых операций. Как это сделать? Лучшим вариантом является кредит под залог квартиры в Киеве, ведь залоговое кредитование, без сомнений, является самым выгодным среди аналогов во всем мире. Оформить кредит под залог квартиры в Киеве за один день можно в кредитной компании «Банкнота», которая входит в ТОП 10 самых надежных частных финансовых организаций в Украине. Рассмотрим условия и преимущества кредитования от «Банкнота».
«Банкнота» предлагает выгодные условия получения кредита в Киеве:
Взять кредит можно под залог квартиры в любом районе Киева, а также в Киевской области (до 35 км). На рыночную стоимость квартиры влияет её расположение, возраст здания, количество комнат, дизайн интерьера, удобство транспортной развязки, окружающая инфраструктура и другие факторы. «Банкнота» готова рассмотреть вариант кредитования проблемных квартир (наличие арестов, долгов по коммунальным платежам, проблем с совладельцами недвижимости).
Чтобы сделать свои кредиты максимально доступными для каждого, «Банкнота» оптимизировала условия сотрудничества и исключила все бюрократические процессы при оформлении сделки. Как получить кредит под залог квартиры в Киеве за 24 часа?
Почему в Киеве стоит обратиться за кредитом именно в «Банкнота»?
Кредит под залог квартиры в Киеве – отличный способ получить крупную сумму денежных средств всего за один день. Чтобы подать заявку на кредит, посетите сайт «Банкнота» и заполните простую анкету, указав свои контактные данные или посетите офис компании в Киеве, где Вы можете получить личную консультацию специалиста по любому вопросу. Больше информации о залоговом кредитовании от «Банкнота» можно уточнить по телефону +38-067-930-99-99.