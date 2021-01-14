Как быстро получить кредит под залог квартиры в Киеве?

Как известно, ликвидность квартир в Киеве как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости является самой высокой в Украине. Это связано с многими факторами: месторасположение в столице, высокий спрос, низкий уровень безработицы, оптимальная конкуренция, независимость от сезона и прочее. Это значит, что собственную квартиру можно использовать в качестве пускового механизма для развития бизнеса или других финансово зависимых операций. Как это сделать? Лучшим вариантом является кредит под залог квартиры в Киеве, ведь залоговое кредитование, без сомнений, является самым выгодным среди аналогов во всем мире. Оформить кредит под залог квартиры в Киеве за один день можно в кредитной компании «Банкнота», которая входит в ТОП 10 самых надежных частных финансовых организаций в Украине. Рассмотрим условия и преимущества кредитования от «Банкнота».

Условия кредита под залог квартиры в Киеве

«Банкнота» предлагает выгодные условия получения кредита в Киеве:

Размер займа 50 000 - 15 000 000 гривен;

Доступная процентная ставка – всего 1,5% в месяц;

Рассмотрение заявки – всего 9 минут;

До 80% от рыночной стоимости залоговой квартиры наличными;

Длительность погашения кредита – 3-60 месяцев.

Взять кредит можно под залог квартиры в любом районе Киева, а также в Киевской области (до 35 км). На рыночную стоимость квартиры влияет её расположение, возраст здания, количество комнат, дизайн интерьера, удобство транспортной развязки, окружающая инфраструктура и другие факторы. «Банкнота» готова рассмотреть вариант кредитования проблемных квартир (наличие арестов, долгов по коммунальным платежам, проблем с совладельцами недвижимости).

Кредит под залог квартиры в Киеве – как проходит сделка?

Чтобы сделать свои кредиты максимально доступными для каждого, «Банкнота» оптимизировала условия сотрудничества и исключила все бюрократические процессы при оформлении сделки. Как получить кредит под залог квартиры в Киеве за 24 часа?

Подайте заявку на сайте компании или свяжитесь с менеджером по телефону; Предоставьте перечень основных документов: паспорт, ИНН и правоустанавливающие документы на квартиру; Дождитесь оценки квартиры специалистом «Банкнота»; Ознакомьтесь с условиями договора и поставьте подпись; Получите всю сумму займа наличными в тот же день в банке.

Преимущества «Банкнота» перед конкурентами

Почему в Киеве стоит обратиться за кредитом именно в «Банкнота»?

Индивидуальный подход к каждому клиенту;

Опыт работы специалистов более 7 лет;

Процентная ставка фиксирована на весь период кредитования;

Нет дополнительных комиссий и штрафов;

Не требуется обязательное страхование жизни клиента и залоговой квартиры;

Отсутствуют расходы на оценку недвижимости, инкассацию средств, юридическую поддержку;

Сумма кредита значительно выше, чем в любом банке Украины (сумма займа в банке не выше 50% от стоимости залоговой квартиры);

Лояльные условия для кредитования юридических лиц.

Подать заявку на кредит под залог квартиры в Киеве

Кредит под залог квартиры в Киеве – отличный способ получить крупную сумму денежных средств всего за один день. Чтобы подать заявку на кредит, посетите сайт «Банкнота» и заполните простую анкету, указав свои контактные данные или посетите офис компании в Киеве, где Вы можете получить личную консультацию специалиста по любому вопросу. Больше информации о залоговом кредитовании от «Банкнота» можно уточнить по телефону +38-067-930-99-99.