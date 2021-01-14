Як швидко отримати кредит під заставу квартири в Києві?

Як відомо, ліквідність квартир в Києві як на первинному, так і на вторинному ринку нерухомості є найвищою в Україні. Це пов'язано з багатьма факторами: місце розташування в столиці, високий попит, низький рівень безробіття, оптимальна конкуренція, незалежність від сезону та інше. Це означає, що власну квартиру можна використовувати в якості пускового механізму для розвитку бізнесу або інших фінансово залежних операцій. Як це зробити? Кращим варіантом є кредит під заставу квартири в Києві, адже заставне кредитування, без сумнівів, є найвигіднішим серед аналогів у всьому світі. Оформити кредит під заставу квартири в Києві за один день можна в кредитній компанії «Банкнота», яка входить в ТОП 10 самих надійних приватних фінансових організацій в Україні. Розглянемо умови і переваги кредитування від «Банкнота»
«Банкнота» пропонує вигідні умови отримання кредиту в Києві:
Взяти кредит можна під заставу квартири в будь-якому районі Києва, а також в Київській області (до 35 км). На ринкову вартість квартири впливає її розташування, вік будинку, кількість кімнат, дизайн інтер'єру, зручність транспортної розв'язки, навколишня інфраструктура та інші фактори. «Банкнота» готова розглянути варіант кредитування проблемних квартир (наявність арештів, боргів по комунальних платежах, проблем з співвласниками нерухомості).
Щоб зробити свої кредити максимально доступними для кожного, «Банкнота» оптимізувала умови співпраці і виключила всі бюрократичні процеси при оформленні угоди. Як отримати кредит під заставу квартири в Києві за 24 години?
Кредит під заставу квартири в Києві - відмінний спосіб отримати велику суму грошових коштів всього за один день. Щоб подати заявку на кредит, відвідайте сайт «Банкнота» і заповніть просту анкету, вказавши свої контактні дані або відвідайте офіс компанії в Києві, де Ви можете отримати особисту консультацію фахівця з будь-якого питання. Більше інформації про заставне кредитування від «Банкнота» можна дізнатись за телефоном + 38-067-930-99-99.