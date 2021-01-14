Як швидко отримати кредит під заставу квартири в Києві?

Як відомо, ліквідність квартир в Києві як на первинному, так і на вторинному ринку нерухомості є найвищою в Україні. Це пов'язано з багатьма факторами: місце розташування в столиці, високий попит, низький рівень безробіття, оптимальна конкуренція, незалежність від сезону та інше. Це означає, що власну квартиру можна використовувати в якості пускового механізму для розвитку бізнесу або інших фінансово залежних операцій. Як це зробити? Кращим варіантом є кредит під заставу квартири в Києві, адже заставне кредитування, без сумнівів, є найвигіднішим серед аналогів у всьому світі. Оформити кредит під заставу квартири в Києві за один день можна в кредитній компанії «Банкнота», яка входить в ТОП 10 самих надійних приватних фінансових організацій в Україні. Розглянемо умови і переваги кредитування від «Банкнота»

Умови кредиту під заставу квартири в Києві

«Банкнота» пропонує вигідні умови отримання кредиту в Києві:

Розмір позики 50 000 - 15 000 000 гривень;

Доступна відсоткова ставка - всього 1,5% на місяць;

Розгляд заявки - всього 9 хвилин;

До 80% від ринкової вартості заставної квартири готівкою;

Тривалість погашення кредиту - 3-60 місяців.

Взяти кредит можна під заставу квартири в будь-якому районі Києва, а також в Київській області (до 35 км). На ринкову вартість квартири впливає її розташування, вік будинку, кількість кімнат, дизайн інтер'єру, зручність транспортної розв'язки, навколишня інфраструктура та інші фактори. «Банкнота» готова розглянути варіант кредитування проблемних квартир (наявність арештів, боргів по комунальних платежах, проблем з співвласниками нерухомості).

Кредит під заставу квартири в Києві - як проходить операція?

Щоб зробити свої кредити максимально доступними для кожного, «Банкнота» оптимізувала умови співпраці і виключила всі бюрократичні процеси при оформленні угоди. Як отримати кредит під заставу квартири в Києві за 24 години?

Подайте заявку на сайті компанії або зв'яжіться з менеджером по телефону; Надайте перелік основних документів: паспорт, ІПН та правовстановлюючі документи на квартиру; Дочекайтеся оцінки квартири фахівцем «Банкнота»; Ознайомтеся з умовами договору і поставте підпис; Отримайте всю суму позики готівкою в той же день в банку.

Переваги «Банкнота» перед конкурентами

Чому в Києві варто звернутися за кредитом саме в «Банкнота»?

Індивідуальний підхід до кожного клієнта;

Досвід роботи фахівців більше 7 років;

Відсоткова ставка фіксована на весь період кредитування;

Немає додаткових комісій і штрафів;

Не потрібно обов'язкове страхування життя клієнта і заставної квартири;

Відсутні витрати на оцінку нерухомості, інкасацію коштів, юридичну підтримку;

Сума кредиту значно вище, ніж в будь-якому банку України (сума позики в банку не вище 50% від вартості заставної квартири);

Лояльні умови для кредитування юридичних осіб.

Подати заявку на кредит під заставу квартири в Києві

Кредит під заставу квартири в Києві - відмінний спосіб отримати велику суму грошових коштів всього за один день. Щоб подати заявку на кредит, відвідайте сайт «Банкнота» і заповніть просту анкету, вказавши свої контактні дані або відвідайте офіс компанії в Києві, де Ви можете отримати особисту консультацію фахівця з будь-якого питання. Більше інформації про заставне кредитування від «Банкнота» можна дізнатись за телефоном + 38-067-930-99-99.