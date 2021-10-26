Быстро и дешево: НБУ презентовал концепцию системы мгновенных платежей

"Главной целью создания этой системы является предоставление возможности украинским пользователям делать быстрые и дешевые переводы и платежи со счета на счет с помощью удобных, современных и инновационных каналов доступа и методов инициирования платежных операций", - говорится в сообщении.

Над разработкой проекта такой концепции регулятор работал начиная с 2020 года. Эта модель учитывает результаты исследований НБУ в сотрудничестве с международными партнерами и экспертами.

В частности, предполагается, что система будет иметь следующие особенности:

будет работать 24 часа в день и 365 дней в году;

движение средств будет происходить между счетами пользователей;

мгновенная доступность средств получателем для использования (кредитование счета получателя);

инициирование операции с помощью мобильных приложений;

использование QR-кода для удобного получения реквизитов платежа;

использование механизма запроса на проведение платежа (request to pay).

Как отметили в НБУ, Система мгновенных платежей - это система электронных розничных платежей, обрабатываемых в режиме реального времени, круглосуточно и в которой средства мгновенно доступны для использования получателем.

Мгновенные платежи - современный инновационный тренд, к которому привлечены банки и финтех-компании по всему миру. Около 80 стран мира уже разработали собственные системы мгновенных платежей, в частности некоторые страны имеют по две такие системы. Еще 10 стран анонсировали введение подобных систем.