Швидко й дешево: НБУ презентував концепцію системи миттєвих платежів

Національний банк розробив проект концепції побудови системи миттєвих платежів в Україні. Документ винесений на обговорення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Головною метою створення цієї системи є надання можливості українським користувачам здійснювати швидкі й дешеві перекази та платежі з рахунку на рахунок за допомогою зручних, сучасних та інноваційних каналів доступу та методів ініціювання платіжних операцій", - йдеться в повідомленні.
Над розробленням проекту такої концепції регулятор працював починаючи з 2020 року. Ця модель враховує результати досліджень НБУ у співпраці з міжнародними партнерами та експертами.
Зокрема, передбачається, що система матиме такі особливості:
Як зазначили в НБУ, Система миттєвих платежів - це система електронних роздрібних платежів, що обробляються в режимі реального часу, цілодобово та у якій кошти миттєво доступні для використання отримувачем.
Миттєві платежі - сучасний інноваційний тренд, до якого залучені банки та фінтех-компанії по всьому світу. Близько 80 країн світу вже розробили власні системи миттєвих платежів, зокрема деякі країни мають по дві такі системи. Ще 10 країн анонсували запровадження подібних систем.