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Быстро и дешево: НБУ презентовал концепцию системы мгновенных платежей

Новина українською →
Украина, Вторник 26 октября 2021 11:03
Быстро и дешево: НБУ презентовал концепцию системы мгновенных платежей Фото: НБУ представил концепцию системы мгновенных платежей (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк разработал проект концепции построения системы мгновенных платежей в Украине. Документ вынесен на обсуждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Главной целью создания этой системы является предоставление возможности украинским пользователям делать быстрые и дешевые переводы и платежи со счета на счет с помощью удобных, современных и инновационных каналов доступа и методов инициирования платежных операций", - говорится в сообщении.

Над разработкой проекта такой концепции регулятор работал начиная с 2020 года. Эта модель учитывает результаты исследований НБУ в сотрудничестве с международными партнерами и экспертами.

В частности, предполагается, что система будет иметь следующие особенности:

  • будет работать 24 часа в день и 365 дней в году;
  • движение средств будет происходить между счетами пользователей;
  • мгновенная доступность средств получателем для использования (кредитование счета получателя);
  • инициирование операции с помощью мобильных приложений;
  • использование QR-кода для удобного получения реквизитов платежа;
  • использование механизма запроса на проведение платежа (request to pay).

Как отметили в НБУ, Система мгновенных платежей - это система электронных розничных платежей, обрабатываемых в режиме реального времени, круглосуточно и в которой средства мгновенно доступны для использования получателем.

Мгновенные платежи - современный инновационный тренд, к которому привлечены банки и финтех-компании по всему миру. Около 80 стран мира уже разработали собственные системы мгновенных платежей, в частности некоторые страны имеют по две такие системы. Еще 10 стран анонсировали введение подобных систем.

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