ru ua
Вт, 26 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Швидко й дешево: НБУ презентував концепцію системи миттєвих платежів

Новость на русском →
Україна, Вівторок 26 жовтня 2021 11:03
Швидко й дешево: НБУ презентував концепцію системи миттєвих платежів Фото: НБУ представив концепцію системи миттєвих платежів (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк розробив проект концепції побудови системи миттєвих платежів в Україні. Документ винесений на обговорення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Головною метою створення цієї системи є надання можливості українським користувачам здійснювати швидкі й дешеві перекази та платежі з рахунку на рахунок за допомогою зручних, сучасних та інноваційних каналів доступу та методів ініціювання платіжних операцій", - йдеться в повідомленні.

Над розробленням проекту такої концепції регулятор працював починаючи з 2020 року. Ця модель враховує результати досліджень НБУ у співпраці з міжнародними партнерами та експертами.

Зокрема, передбачається, що система матиме такі особливості:

  • працюватиме 24 години на день та 365 днів на рік;
  • рух коштів відбуватиметься між рахунками користувачів;
  • миттєва доступність коштів отримувачем для використання (кредитування рахунку отримувача);
  • ініціювання операції за допомогою мобільних застосунків;
  • використання QR-коду для зручного отримання реквізитів платежу;
  • використання механізму запиту на проведення платежу (request to pay).

Як зазначили в НБУ, Система миттєвих платежів - це система електронних роздрібних платежів, що обробляються в режимі реального часу, цілодобово та у якій кошти миттєво доступні для використання отримувачем.

Миттєві платежі - сучасний інноваційний тренд, до якого залучені банки та фінтех-компанії по всьому світу. Близько 80 країн світу вже розробили власні системи миттєвих платежів, зокрема деякі країни мають по дві такі системи. Ще 10 країн анонсували запровадження подібних систем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України
NEWS
Ще п'ять областей України можуть внести до "червоної" зони: які саме
Ще п'ять областей України можуть внести до "червоної" зони: які саме
DAILY
Довибори в Раду. Хто в регіонах побореться за вакантні місця в парламенті 
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Довибори в Раду. Хто в регіонах побореться за вакантні місця в парламенті 