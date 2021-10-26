Швидко й дешево: НБУ презентував концепцію системи миттєвих платежів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Головною метою створення цієї системи є надання можливості українським користувачам здійснювати швидкі й дешеві перекази та платежі з рахунку на рахунок за допомогою зручних, сучасних та інноваційних каналів доступу та методів ініціювання платіжних операцій", - йдеться в повідомленні.

Над розробленням проекту такої концепції регулятор працював починаючи з 2020 року. Ця модель враховує результати досліджень НБУ у співпраці з міжнародними партнерами та експертами.

Зокрема, передбачається, що система матиме такі особливості:

працюватиме 24 години на день та 365 днів на рік;

рух коштів відбуватиметься між рахунками користувачів;

миттєва доступність коштів отримувачем для використання (кредитування рахунку отримувача);

ініціювання операції за допомогою мобільних застосунків;

використання QR-коду для зручного отримання реквізитів платежу;

використання механізму запиту на проведення платежу (request to pay).

Як зазначили в НБУ, Система миттєвих платежів - це система електронних роздрібних платежів, що обробляються в режимі реального часу, цілодобово та у якій кошти миттєво доступні для використання отримувачем.

Миттєві платежі - сучасний інноваційний тренд, до якого залучені банки та фінтех-компанії по всьому світу. Близько 80 країн світу вже розробили власні системи миттєвих платежів, зокрема деякі країни мають по дві такі системи. Ще 10 країн анонсували запровадження подібних систем.