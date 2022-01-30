Быстрее других: в Британии появились данные о новой версии "Омикрона"

Исследование проводилось в период с 27 декабря 2021 года по 11 января 2022 года.

"Анализ данных отслеживания контактов показывает, что передача, вероятно, будет выше среди контактов со случаями BA.2 (13,4%), чем среди контактов с другими случаями (10,3%)", - говорится в исследовании.

Медики отмечают, что пока изначальный подтип штамма - BA.1 - доминирует в Великобритании, а доля случаев BA.2 невелика.

Всего было выявлено 426 подтвержденных случаев подтипа BA.2, самый ранний из которых датирован 6 декабря 2021 года. Из этого количества основную часть нашли в Лондоне (146) и на юго-востоке страны (97).

"Теперь мы знаем, что BA.2 имеет повышенную скорость распространения. Эта картина наблюдается во всех регионах. Мы также выяснили, что у BA.2 несколько выше частота повторных случаев заражения, чем у BA.1", - пояснила главный медицинский советник ведомства Сьюзен Хопкинс.