Швидше за інших: у Британії з'явилися дані про нову версію "Омікрона"

Дослідження проводилося в період з 27 грудня 2021 року по 11 січня 2022 року.

"Аналіз даних відстеження контактів показує, що передача, ймовірно, буде вищою серед контактів з випадками BA.2 (13,4%), ніж серед контактів з іншими випадками (10,3%)", - йдеться в дослідженні.

Медики відзначають, що поки початковий підтип штаму - BA.1 - домінує у Великобританії, а частка випадків BA.2 невелика.

Всього було виявлено 426 підтверджених випадків підтипу BA.2, найраніший з яких датований 6 грудня 2021 року. З цієї кількості основну частину знайшли в Лондоні (146) і на південному сході країни (97).

"Тепер ми знаємо, що BA.2 має підвищену швидкість поширення. Ця картина спостерігається у всіх регіонах. Ми також з'ясували, що у BA.2 трохи вище частота повторних випадків зараження, ніж у BA.1", - пояснила головний медичний радник відомства Сьюзен Хопкінс.