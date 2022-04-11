У Бузовій під Києвом знайдена братська могила з цивільними, - британська розвідка
Київська область (Фото: rbc.ua)
Британська розвідка у своєму щоденному зведенні повідомила про виявлення братської могили в селі Бузова під Києвом. Точна кількість убитих мирних громадян не повідомляється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Великобританії.
Імпровізована могила з померлими українськими мирними жителями була виявлена недалеко від Бузової, йдеться в повідомленні. Також від жителів Київської області в поліцію продовжують надходити заяви про злочини сексуального характеру з боку російських військовослужбовців.
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