Буймистер исключили из фракции "Слуга народа"

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

На вопрос о том, исключили ли Буймистер из фракции "Слуга народа", Кравчук ответила: "Да".

Вместе с тем, заместитель главы фракции "Слуга народа" назвала причину ее исключения.

"Людмила уже давно не голосует так как фракция, фактически ведет себя как оппозиционный депутат. Главная причина - голосование против закона об олигархах", - сообщила Кравчук.