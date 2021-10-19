Народного депутата Украины Людмилу Буймистер исключили из фракции "Слуга народа". Стала известна причина.
Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
На вопрос о том, исключили ли Буймистер из фракции "Слуга народа", Кравчук ответила: "Да".
Вместе с тем, заместитель главы фракции "Слуга народа" назвала причину ее исключения.
"Людмила уже давно не голосует так как фракция, фактически ведет себя как оппозиционный депутат. Главная причина - голосование против закона об олигархах", - сообщила Кравчук.