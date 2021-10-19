RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Буймістер виключили з фракції "Слуга народу"

Автор: Анастасія Рокитна

Народного депутата України Людмилу Буймістер виключили з фракції "Слуга народу". Стала відома причина.

Про це повідомила в коментарі РБК-Україна заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

На запитання про те, чи виключили Буймістер з фракції "Слуга народу", Кравчук відповіла: "Так".

Разом з тим, заступник глави фракції "Слуга народу" назвала причину її виключення.

"Людмила вже давно не голосує так як фракція, фактично веде себе як опозиційний депутат. Головна причина - голосування проти закону про олігархів", - повідомила Кравчук.

Читайте РБК-Україна в Google News
Слуга народа