Народного депутата України Людмилу Буймістер виключили з фракції "Слуга народу". Стала відома причина.
Про це повідомила в коментарі РБК-Україна заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
На запитання про те, чи виключили Буймістер з фракції "Слуга народу", Кравчук відповіла: "Так".
Разом з тим, заступник глави фракції "Слуга народу" назвала причину її виключення.
"Людмила вже давно не голосує так як фракція, фактично веде себе як опозиційний депутат. Головна причина - голосування проти закону про олігархів", - повідомила Кравчук.