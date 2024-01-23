Был в плену. Кто такой Иван Федоров, который возглавит Запорожскую ОВА

Кабинет министров на сегодняшнем заседании согласовал назначение Ивана Федорова главой Запорожской областной военной администрации. До этого он был мэром Мелитополя и прошел российский плен.

Кто такой Иван Федоров

Иван Федоров – 35-летний украинский политик и общественный деятель. С декабря 2020 года был мэром Мелитополя.

В 2010 году Федоров прошел в Мелитопольский городской совет от "Партии Регионов".

С 2014 по 2019 - занимал должность заместителя мэра Мелитополя по вопросам деятельности исполнительных органов совета. В 2015 году Федорова избрали в Запорожский областной совет от партии "Блок Петра Порошенко".

В 2019 году несколько месяцев работал директором Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, а затем заместителем главы Запорожской ОГА.

Фото: Иван Федоров возглавлял Мелитополь с декабря 2020 года (Getty Images)

Российский плен

После оккупации Мелитополя в марте 2022 Федоров отказался сотрудничать с россиянами, за что его похитили и взяли в плен. После этого в оккупированном городе прошли протесты с требованием освободить Федорова, а через шесть дней плена его обменяли на девятерых российских срочников.

Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, россияне пытали мэра Мелитополя. А помочь с его освобождением президент просил лидеров Польши, Германии и Франции.

"Я позвонил трем лидерам и попросил позвонить по телефону тому человеку, который сидит в Москве, и проговорить: мэра надо отпустить", - говорил Зеленский.

За мужество и самоотверженные действия, проявленные при организации обороны населенных пунктов от российских захватчиков, Федоров получил от Зеленского орден "За мужество".

Деятельность после плена

После освобождения из плена Федоров не прекратил свою общественную деятельность. В эфирах телеканалов, а также в своем Telegram-канале Федоров рассказывал о ситуации в оккупированном Мелитополе и других населенных пунктах Запорожской области.

Также после освобождения из плена Федоров вместе с украинской делегацией посетил Елисейский дворец по приглашению французского президента Эммануэля Макрона.

"Похищенный российской армией, трудно представить, что пришлось пережить мэру Мелитополя. На свободе он дает показания. Его история глубоко трогательна. Я выразил наше восхищение и поддержку ему и украинским парламентариям вместе с ним. Мы стоим на стороне Украины, решительны, как всегда ", - говорил после встречи лидер Франции.

После согласования Федорова на должность главы Запорожской ОВА соответствующий указ должен быть издан президентом Украины. На данный момент такой указ на официальном портале президента не публиковался.

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